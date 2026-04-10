大埔宏福苑五級火｜災民「備戰」上樓參加免費體適能班　苦練體能肌力4場額滿

大埔宏福苑五級火發生逾4個月，受災居民將於本月20日起分批返回單位執拾物品，由於大廈升降機仍未恢復運作，需徒步爬樓梯。有社福機構舉辦免費體適能訓練班，為災民加緊鍛煉體能以應付上樓，大部份為長者，目前4場已全部額滿。社工提醒居民上樓前先整理清單，量力而為。

「無論多困難都要撐住」

有居於高層的受災居民強調，即使平日少運動，但為「回家」願意加強訓練。居於宏道閣31樓的鄭太接受傳媒訪問時表示，未上訓練班前對爬樓梯信心只有「50分左右」，經鍛煉後提升至「80分」，她表明為取回物品，「無論多困難都要撐住」；另一名宏盛閣居民羅先生3年前曾接受心臟大手術，同時患有小兒麻痹症，行動不便，惟他稱執拾物品必須親自處理，不可以假手於人。

體適能訓練班每堂一對十多人，學員以長者為主。教練梁先生表示，長者易出現肌肉減少症力不足，但他們必須回家，因此教授最基本的動作以應付上樓〝建議利用家中不同高度的椅子練習腿部肌力。教練提醒負重拿著東西走冒下樓梯時不會易過上樓梯，應腳尖先落、再到腳踭，以減輕膝頭負荷。主辦訓練班的香港國際社會服務社透露，原本只計劃開辦兩班，但反應非常正面，最終加開四場均已額滿，有居民反映課程有實際需要，有人希望再次參加。