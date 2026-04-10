啟德醫院｜10月分階段開展專科門診等服務 急症室料2028年啟用

醫管局公布，位於啟德發展區的新急症醫院將於10月開始分階段投入服務，並正式命名為「啟德醫院」，預計住院、手術及急症室等主要臨床服務將於2028年投入服務。啟德醫院在全面啟用後，將成為全港病床數目最多及總樓面面積最大的醫療樞紐，總建築樓面面積為50萬平方米，提供2400張病床。

啟德醫院將按原定計劃分兩階段投入服務，並逐步吸納伊利沙伯醫院的臨床服務。首階段將於今年10月展開，率先由「專科門診大樓」及「腫瘤科大樓」投入服務，開展家庭醫學綜合中心、內科、外科、神經外科、家庭醫學及腫瘤科（部分舊症）的專科門診服務，以及專職醫療、診斷和放射治療等配套服務。其後，醫管局會循序漸進推進第二階段服務安排，預計住院、手術及急症室等主要臨床服務將於2028年投入服務。醫院由五座大樓組成，配備37間手術室及一系列先進臨床設施，並設有多個專科中心，包括腫瘤科中心及腦神經科學中心，支援較複雜的專科轉介個案。啟德醫院亦是醫管局指定的創傷中心，提供24小時急症服務，以應對各類急症、緊急情況及重大事故。作為全港首間設有迴旋加速器的公立醫院，啟德醫院可自行製作放射檢查及腫瘤科所需的放射性示蹤劑，進一步提升整體臨床支援能力。

醫管局發言人說，啟德醫院服務範圍覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙以及觀塘等區域，服務的人口超過180萬人。作為九龍中醫院聯網的龍頭醫院，啟德醫院將與區內其他醫院分工協作，進一步優化九龍區急症醫院的整體布局，令公營醫療資源分布更均勻，服務更有效率。此外，啟德醫院亦會為毗連的香港兒童醫院提供臨床支援，進一步加強兩院協同效應。啟德醫院連同香港兒童醫院將組成本港最大型的公營醫療樞紐。

醫管局已成立專責團隊跟進服務轉移安排，職員會親自致電通知病人新的應診安排，以及透過手機短訊SMS、郵寄以及醫管局應用程式「HA Go」通知病人。另外，啟德醫院熱線電話3506 5188已經投入運作，供病人查詢。