結業潮｜連鎖居酒屋杉玉黃埔分店4.21最後營業　開業不足3年

近年餐飲界迎來結業潮，不少過江龍亦不敵結業潮。日本連鎖壽司店壽司郎同一母公司的居酒屋杉玉近日在社交媒體公布，黃埔店因為租約期滿，將於4月21日晚結束營業，將於最後一周，即13至21日舉行「全日Happy Hour優惠」，當中指定飲品半價。
翻查資料，杉玉在4年前進軍香港，在灣仔開設海外首間分店，上述黃埔分店位於則在2023年8月1日開幕，開幕至今不足3年時間。
目前杉玉在全港設6間分店，在黃埔店結業後將減少至5間，分別在灣仔、鰂魚涌、香港仔、荔枝角及荃灣；而同系壽司郎則在全港擁有42間分店。
近年餐飲界迎來結業潮，不少過江龍亦不敵結業潮。日本連鎖壽司店壽司郎同一母公司的居酒屋杉玉近日在社交媒體公布，黃埔店因為租約期滿，將於4月21日晚結束營業，將於最後一周，即13至21日舉行「全日Happy Hour優惠」，當中指定飲品半價。
翻查資料，杉玉在4年前進軍香港，在灣仔開設海外首間分店，上述黃埔分店位於則在2023年8月1日開幕，開幕至今不足3年時間。
目前杉玉在全港設6間分店，在黃埔店結業後將減少至5間，分別在灣仔、鰂魚涌、香港仔、荔枝角及荃灣；而同系壽司郎則在全港擁有42間分店。
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