結業潮｜連鎖居酒屋杉玉黃埔分店4.21最後營業　開業不足3年

翻查資料，杉玉在4年前進軍香港，在灣仔開設海外首間分店，上述黃埔分店位於則在2023年8月1日開幕，開幕至今不足3年時間。

目前杉玉在全港設6間分店，在黃埔店結業後將減少至5間，分別在灣仔、鰂魚涌、香港仔、荔枝角及荃灣；而同系壽司郎則在全港擁有42間分店。