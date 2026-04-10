全港婦女生活滿意指數升至5.94分 社會整體幸福感逐步上升

調查在1月進行，以電話隨機成功訪問1002名20歲或以上女性香港本地居民，顯示香港女性生活滿意度評分為5.94分（10分為滿分），較2022年的5.66分有所增長，在9項生活指標中，有7項的滿意度較三年前有所提升，顯示社會整體幸福感正在逐步上升，當中，本港婦女在「與子女或晚輩關係」「感情或婚姻生活」「社交與人際關係」「身體及精神健康」「就業及工作環境」 五方面，滿意度顯著提升，在「居住環境」 和「社會和諧及道德水平」 的滿意度有所提升。

調查結果也反映香港女性對私人生活領域感到最為滿意，其中「與子女或晚輩關係」、「感情或婚姻生活」及「社交與人際關係」 居前三位。調查發現，高職位並不等同於高滿意度，「管理及行政人員」及「專業及輔助專業人員」的生活滿意度稍微低於整體平均，退休人士的整體滿意度較高，顯示穩定的社會關係與退出職場所帶來的壓力減緩，對生活質素有正面貢獻。

港區婦聯代表聯誼會建議從婦女、家庭及社區治理層面整合、善用各方面的資源，解決婦女面對的困境，藉此鞏固婦女作為家庭和社會的穩定力量，充分發揮婦女「半邊天」作用。