張敬軒將任保安局「正向引導」項目導師 為昔日言論作品致歉

2019年修例風波中逾7,000名年輕被捕人，歷時約7年未被起訴。保安局局長鄧炳強近日受訪稱，針對該批年輕人，過去兩年推出「特別項目」給予他們更新機會。男歌手張敬軒主動提出參與，擔任保安局正向項目導師。

張敬軒主動向保安局表達想參與

張敬軒接受《文匯報》專訪時提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師。他表示，知悉該「正向引導項目」後深受感動，主動透過公司向保安局表達參與意願，保安局表示歡迎，他將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問，「讓他們可親眼見證國家的繁榮昌盛」，亦希望未來能持續參與項目，「與年輕人同行成長，共同為國家和為特區的發展作出積極的貢獻。」