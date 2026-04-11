油價急升｜國泰及快運取消5至6月部分航班 國泰：加價後仍不足緩解油價上升的衝擊

國泰航空公司今日（11日）發聲明指，因近期中東局勢持續緊張，將取消下月部分航班。
為紓緩燃油價格帶來的負面影響，國泰宣布，將整合下月16日至6月30日期間營運的客運航班，取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班，所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。此外，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至2026年6月30日。
而香港快運亦將於下月11日至6月30日期間作出航班整合，取消約6%的客運航班，將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。所有受影響顧客將於下周一（13日）或之前獲通知其新航班的安排。
油價每桶99美元升至209美元
國泰表示，中東局勢持續緊張，自3月以來，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，至 2026年4月3日當周，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當周的每桶99.40美元大幅增加。
國泰：加燃油費後仍不足緩解油價上升的衝擊
國泰又指，在過去一個月以來已盡力採取合適的方案，包括調整燃油附加費等，惟仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊，「削減運力是迫不得已的最後選擇」，並表示決定經過慎重考慮，並已盡力將對顧客的影響降至最低，就此為顧客帶來的不便衷心致歉。