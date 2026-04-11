油價急升｜國泰及快運取消5至6月部分航班 國泰：加價後仍不足緩解油價上升的衝擊

國泰航空公司今日（11日）發聲明指，因近期中東局勢持續緊張，將取消下月部分航班。

為紓緩燃油價格帶來的負面影響，國泰宣布，將整合下月16日至6月30日期間營運的客運航班，取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班，所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。此外，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至2026年6月30日。

而香港快運亦將於下月11日至6月30日期間作出航班整合，取消約6%的客運航班，將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。所有受影響顧客將於下周一（13日）或之前獲通知其新航班的安排。