第七屆「十大傑出關愛學生」頒獎禮圓滿舉行　「星涯」平台助SEN人才拓就業出路

在特殊教育需要(SEN)學生成長的道路上，社會的接納與職業發展的銜接至關重要。由香港特區中央獅子會主辦的「第七屆十大傑出關愛學生」頒獎典禮暨「星涯」關愛共融職業博覽成果分享會，今日(12日)假獅子會蔣翠琼中學舉行。本屆活動不僅表揚了19位在逆境中自強不息的傑出學生，更透過全港首個專為SEN人士設立的求職平台「星涯」，成功對接逾五十個實質就業機會，為傷健共融由校園過渡至職場開創了具參考價值的實踐範式。
頒獎典禮表揚了19位來自不同特殊學校的傑出學生。其中，獲獎學生楊城軒作為中國香港智障人士體育協會的精英運動員，於全國及本地賽事屢獲殊榮，更曾在全國第十二屆殘疾人運動會乒乓球賽中摘下混合雙打金牌。
另一位得獎者鄭嘉穎則專注於音樂造詣，憑藉對薩克斯風（Saxophone）的濃厚興趣，在校方與師長的長期支持下，不僅掌握了精湛技藝，更透過參與多元社會服務，實踐「以生命影響生命」的精神。典禮期間，獲獎學生胡惟凱以陶笛演繹《父母恩》，並於演奏中加入感言，向父母表達由衷謝意，場面莊重動人。
何啟明：成功將人才與職位直接對接
勞工及福利局副局長何啟明致辭時，肯定了主辦單位在推動殘疾人士就業方面的努力，他又指，「十大傑出關愛學生選舉」不僅是學子的起點，更是支持家長重要支持。他強調，特區政府一直致力於營造傷健共融的就業環境，並透過勞工處向僱主提供薪金資助等多元化支援；他讚揚本屆選舉成功將人才與職位直接對接，有效促進「傷健共融」理念在職場紮根。
消除職場屏障 構建關愛僱傭關係
今日活動吸引了很多公眾到場駐足參與，現場氣氛熱烈。同日主辦單位亦安排了僱主分享會，僱主分享了他們公司聘請SEN人士後的轉變及商業機會。在未來，主辦單位希望透過「星涯」計劃持續推進，鼓勵更多僱主加入關愛行列，消除職場歧視，為這群傑出學生鋪設一條通往夢想職場的「星」光大道。
第七屆十大傑出關愛學生得獎名單（排名不分先後）：
【輕度及中度智障組別】
何焌廉（救世軍石湖學校）、鄭嘉穎（匡智張玉瓊晨輝學校）、Clemente, Joaquin（東華三院徐展堂學校）、胡惟凱（東華三院徐展堂學校）、楊城軒（沙田公立學校）、石振星（香港西區扶輪社匡智晨輝學校）、源凱茵（沙田公立學校）、麥泓博（中華基督教會望覺堂啟愛學校）、徐陞然（沙田公立學校）、張鈺潁（道慈佛社楊日霖紀念學校）。
【肢體傷殘組別】
王穎晞（香港耀能協會羅怡基紀念學校）、劉梓雄（香港耀能協會羅怡基紀念學校）、譚芷軒（香港耀能協會賽馬會田綺玲學校）、陳書豪（香港耀能協會賽馬會田綺玲學校）、李明鑫（香港耀能協會高福耀紀念學校）、李曜莚（香港耀能協會賽馬會田綺玲學校）、曾啟軒（香港紅十字會甘迺迪中心）、嚴健森（香港紅十字會甘迺迪中心）、陳鵬生（香港紅十字會甘迺迪中心）。