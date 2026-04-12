第七屆「十大傑出關愛學生」頒獎禮圓滿舉行　「星涯」平台助SEN人才拓就業出路

在特殊教育需要(SEN)學生成長的道路上，社會的接納與職業發展的銜接至關重要。由香港特區中央獅子會主辦的「第七屆十大傑出關愛學生」頒獎典禮暨「星涯」關愛共融職業博覽成果分享會，今日(12日)假獅子會蔣翠琼中學舉行。本屆活動不僅表揚了19位在逆境中自強不息的傑出學生，更透過全港首個專為SEN人士設立的求職平台「星涯」，成功對接逾五十個實質就業機會，為傷健共融由校園過渡至職場開創了具參考價值的實踐範式。

頒獎典禮表揚了19位來自不同特殊學校的傑出學生。其中，獲獎學生楊城軒作為中國香港智障人士體育協會的精英運動員，於全國及本地賽事屢獲殊榮，更曾在全國第十二屆殘疾人運動會乒乓球賽中摘下混合雙打金牌。