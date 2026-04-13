釣魚騙案去年呃1.1億 按年倍增 會計員WhatsApp帳戶遭騎劫失1900萬 大規模生成發動攻擊 客製化訊息設陷阱

近年釣魚騙案猖獗，騙徒冒充不同角色，引誘市民點擊連結，從而騙取巨款。警方數字顯示，去年錄得釣魚騙案近1,100宗，宗數雖按年下跌六成；但損失金額卻大幅上升，錄得1.1億元，按年激增逾倍。單一損失金額最高的案件涉及一間公司會計部員工，其流動通訊軟件遭騎劫，其後被假扮成公司生意夥伴的騙徒呃走1,900萬元。 根據警方數字顯示，去年錄得科技罪案31,571宗，按年微跌近7%；惟損失金額則呈上升趨勢，合共錄得63.2億，按年增加兩成三。釣魚騙案方面，去年錄得1,093宗，按年減少六成；惟損失金額卻激增逾一倍，達1.1億元。數字又顯示，2024年平均每宗案件的損失為1.8萬元，而至去年則激增至10萬元。

警方網絡罪案及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠表示，去年針對香港的網絡威脅情報已逾150萬宗，其中釣魚攻擊約佔27%，即每4宗威脅便有1宗涉及釣魚。此外她又形容，近年釣魚攻擊已全面進化，變得規模化和個人化，騙徒會利用「即買即用」的犯罪工具，大規模生成及發動詐騙內容。此外，亦會按照受害者的背景「客製化」詐騙信息，令市民更易中招。騙徒甚至會利用深偽技術，模仿受害者認識的人，從而行騙。

行騙目標由信用卡轉至各類戶口 致損失大增 許綺惠續指，去年釣魚騙案的犯案手法中，逾九成屬釣魚短訊，釣魚電郵則有2.6%。對於為何騙案數字下跌，損失款項卻倍增，許綺惠解釋，以往騙徒多是藉釣魚連結套取信用卡資料購物，而近年騙徒目標由信用卡轉移至受害人的各類戶口，或者騎劫流動通訊軟件帳號，從而向受害人的朋友行騙。 最大單一損失的釣魚騙案達1,900萬元。去年11月，一名公司會計部職員在WhatsApp上接獲一個由騙徒假扮的WhatsApp管理員的訊息，聲稱要更新系統，對方要求提供戶口驗證碼作系統更新，受害人按指示操作，其WhatsApp帳戶隨即被騎劫。其後騙徒使用另一手機號碼向受害人發送訊息，受害人收到假冒其公司長期生意夥伴的訊息，訛稱匯款銀行的帳戶已變更，並提供3個個人帳戶作收款。受害人不虞有詐，未有核實對方身份，並按指示同日分4次轉帳至上述戶口，最終損失1,900萬元。

5.3萬人參與釣魚電郵演習 逾13%最少點擊一條連結 為提升大眾對釣魚騙案的警覺，減低受騙風險，警方聯同香港互聯網註冊管理有限公司，以及數字政策辦公室，於去年10月至今年1月，舉行「釣魚電郵及短訊演習2025」。香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉表示，今年共有301家機構、合共逾5.3萬人參與釣魚電郵演習。結果顯示，有7,121人最少點擊了一條釣魚連結，佔13.4%；當中有逾3,400人進一步上載資料或下載檔案。是次釣魚電郵設4個主題，最多人點擊的是「IT部門禮品贈送」，點擊率為6.7%；其次為「網盤文件下載通知」，有4.9%。

而在釣魚短訊演習方面，參與的3,620人中，有214人最少點擊了一條釣魚連結；其中以「系統維護更新」最多人點擊，有3.2%；其次為「員工資料驗證」，有2.7%。 網絡罪案及科技罪案調查科總督察梁以德表示，針對釣魚騙案措施，現時的AI+升級版防騙視伏App，可即時分析市民舉報的情報，讓警方可更快主動發出預警；新增「流行騙局排行榜」，亦能自動整理全港最流行的詐騙手法，市民可以參考。 他又指，市民切勿隨意點擊連結或下載附件；亦要留意網址真偽，因釣魚網站與真實的網站往往僅有少許分別。此外，若涉敏感金錢或資料，必定要核實身份。