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出版：2026-Apr-13 10:22
更新：2026-Apr-13 10:22

9日5宗｜沙田禾輋村65歲婦人食皮蛋粥鯁喉 昏迷送院惜終不治

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威爾斯親王醫院。(資料圖片)

威爾斯親王醫院。(資料圖片)

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再有長者疑進食時鯁喉，為9日內發生的第5宗，早前已有兩名長者因此喪生。

今日（13日）凌晨近2時，一名65歲姓伍婦人於沙田禾輋村順和樓進食一碗皮蛋粥時，懷疑鯁喉並暈倒，其家人見狀立即報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現婦人已經陷入昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治，死因有待驗屍後確定。

9日內4宗長者鯁喉事件二人亡

45日早上約10時，一名88歲老翁於筲箕灣工廠街79號筲箕灣中心家中食燒賣時，懷疑鯁喉暈倒，其子報警將他送院，惟經近16小時救治後，至周一（6日）凌晨140分不治。

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46日中午12時許，一名77歲老婦在沙田新城市廣場一間台式火鍋餐廳打邊爐期間，亦懷疑鯁喉暈倒，職員見狀報警，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治。

479時許，一名九旬老婦於跑馬地毓秀街1820號毓秀大廈食雞時，懷疑鯁喉昏迷，由救護車送往律敦治醫院搶救。

48日早上841分，一名91歲老婦於跑馬地比華利山食炒蛋時疑鯁喉，老婦清醒由救護車送往律敦治醫院治理。

消防處在社交平台圖文並茂，講解「謙烈治法」急救方法，讓市民應對鯁喉的危急狀況。帖文提醒市民進食時一定要慢慢咀嚼，小心吞嚥。萬一遇到有人進食鯁喉，緊記保持冷靜，並跟著以下步驟應對，首先鼓勵患者咳嗽，密切監察患者情況，如果患者不能咳嗽，立即致電999召喚救護車，並施行「謙烈治法」。

「謙烈治法」簡易步驟：

  • 喺患者背後企穩，用雙臂環抱其腰部

  • 一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳

  • 將雙手放喺患者嘅腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖嘅位置

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  • 以適當力度往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓

  • 重複以上動作，直至患者吐出異物為止

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    消防處於社交平台專頁發帖文，教導市民如遇上鯁喉情況應如何應對。（fb「香港消防處」圖片）

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