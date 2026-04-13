9日5宗｜沙田禾輋村65歲婦人食皮蛋粥鯁喉 昏迷送院惜終不治

再有長者疑進食時鯁喉，為9日內發生的第5宗，早前已有兩名長者因此喪生。

今日（13日）凌晨近2時，一名65歲姓伍婦人於沙田禾輋村順和樓進食一碗皮蛋粥時，懷疑鯁喉並暈倒，其家人見狀立即報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現婦人已經陷入昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治，死因有待驗屍後確定。

9 日內 4 宗長者鯁喉事件二人亡

4月5日早上約10時，一名88歲老翁於筲箕灣工廠街7至9號筲箕灣中心家中食燒賣時，懷疑鯁喉暈倒，其子報警將他送院，惟經近16小時救治後，至周一（6日）凌晨1時40分不治。