旅監局撤銷「日月星旅行社」及導遊牌照　涉威逼內地旅行團購物等

旅監局表示，早前就4宗涉及內地入境旅行團參與者涉嫌被威迫購物的個案展開主動調查。調查發現涉事旅行代理商於今年1月至上月期間，在接待有關內地入境旅行團時，未有採取一切合理的步驟，以確保入境旅行團的任何參與者不會受制於威迫購物。此外，調查亦發現導遊曲華於上月接待相關旅行團時，在前往購物點的車程途中發表不當言論為難旅客，以及威脅不消費的旅客須補回團費差額等。

不排除進一步紀律制裁或檢控

在考慮調查結果後，旅監局認為該等旅行代理商的不作為及導遊的言論，實質上令旅客受制於威迫購物，屬於嚴重違反牌照條件，涉事的旅行代理商及導遊嚴重損害香港旅遊業界的聲譽。因此，旅監局決定根據《旅遊業條例》採取紀律行動，循簡易程序撤銷涉事旅行代理商及導遊的相關牌照。旅監局會繼續跟進及調查上述案件中相關人士涉及的違規行為，不排除會採取進一步的紀律制裁或檢控行動。

旅監局在決定根據《旅遊業條例》施加紀律行動時，已權衡相關情況，包括該旅行代理商及導遊對香港旅遊業界形象及聲譽的影響，以及需要傳達清楚訊息給公眾及業界相關行為絕不能接受。公眾可於旅監局網站的「旅行代理商牌照登記冊」、「導遊牌照登記冊」及「紀律制裁紀錄」網頁，搜尋旅監局向持牌人採取的紀律制裁決定。