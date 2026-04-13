宏福苑聽證會︱首名到場高級消防隊長落車沒聽到火警鐘 稱現場迅速惡化「我自己都未遇過」（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（13日）舉行第11場聽證會，亦是第二輪聽證會的第三場。繼上周五傳召消防處助理處長（牌照及審批）姜世明後，委員會將傳召4名消防處證人作供，包括消防處大埔消防局高級消防隊長許健安、消防處大埔消防局局長張樂恒、消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊及時任消防處副消防總長（新界北）黃景文。

大廈外牆被圍封 增加消防辨認各樓宇難度 【12:15更新】許健安憶述，當時控制中心透過無線電將市民的求助個案告知前線人員。他指出，由於資源所限，現場並無專責人員接收及整合資訊，所有調配及搜救工作均需由他一人兼顧。他提到，雖然搜救隊專責處理火警中的結構物風險，但當日搜救隊約在下午3時03分才到達或正在途中，故此他同時要兼顧滅火與搜救工作。當時他是面對面直接向所屬隊長下達指示，而非單純透過無線電發放訊息。

李澍桓又提到，發生火警的屋苑正進行大規模維修，大廈外牆被大量圍封，令前線人員難以辨認各座樓宇，直言「其實你俾個地圖我都未必分得到。」許健安指雖然他本人對該屋苑尚算熟悉，但對於其他環頭調派來支援的同僚，例如來自馬鞍山、沙田甚至廣道區的消防車人員，要在現場即時辨認樓宇確實存在困難；後期雖有流動指揮車及更高層指揮官到場，並能在地圖上標示位置，但對於前線要進入大廈拯救及滅火的人員來說，現場即時設立標識確實更為理想，絕對能令行動更順暢。

若火警鐘失效 沒明確指引如何疏散居民 【12:00更新】李澍桓問及許健安若火警鐘系統失效、無法啟動，是否有既定方案指示前線人員如何通知居民疏散，許健安回答「冇好明確咁樣去寫出嚟。」他表示，行動主要依賴現場實際環境，由指揮官臨場決定輔助或執行相應行動。李澍桓認為，若政策或策略上能提供更多指引，對前線工作將有很大幫助，許健安表示同意。李澍桓又問及每輛消防車上備有「大聲公」，是否可用作廣播疏散居民。許解釋，當日火勢猛烈，現場環境嘈雜，燃燒中的竹枝棚架發出巨響，加上有雜物墮下，大聲公的效果有限。

高級消防隊長「落車嗰下聽唔到火警鐘」 【11:45更新】李澍桓展示消防內部紀錄，消防處於當日14時51分17秒，首次接獲求助，指宏昌閣外牆起火，且有爆炸發生。在1分25秒後，許健安於14時52分42秒接獲任務並與5名同事駕油壓升降台的消防車出動；在接獲求助後的5分05秒，即14時56分22秒，許健安到達宏福苑現場，消防車泊在迴旋處位置，隨即由居民帶領到宏昌閣背面的外牆起火位置，見火勢迅速蔓延，且火柱下方是大廈後門，不斷有火舌雜物掉落。

作為當時現場指揮官，許健安馬上安排隊員於迴旋處拉喉到宏昌閣背面射水，冀壓制火勢。他憶述，當時陸續有12輛消防車到場，納入其指揮。他同時指揮升降台開喉射水，並留意到宏昌閣火警鐘沒有響起「落車嗰下聽唔到火警鐘」，曾嘗試派員入大廈敲響警鐘，惟雜物掉落封鎖了後門，轉至前門同樣因為火勢及雜物掉落而未能入內，亦未能接觸到大廈管理公司人員。 許健安表示，當時他已知悉當時火警仍為一級火規模，並獲悉有先遣救援隊及額外消防車輛到場支援，事後確認共有約12輛消防車參與行動。他陸續收到各車輛主管的到場報告，並親自部署隊員開設兩條喉進行撲救。

10分鐘後將火升為三級 許健安強調由於火勢猛烈、裝置失效及入口受阻，現場救援工作極為困難，隊員無法進入大廈內部啟動警報或進行內層救援，只能集中於外圍射水及地面疏散工作。許健安憶述當時火勢蔓延得很快，形容「我自己都未遇過」。他指，當時宏昌閣整座大廈被大火及濃煙包圍，而由於宏昌閣前後門都被掉落雜物堵塞，且預料內部仍有大量人員尚未逃生，他判斷現場人手及資源不足以應付救援工作，故在求助後10分43秒，即15時02分00秒，將火警升至三級。

高級消防隊長收到首個信息為宏昌閣外着火 【11:20更新】對於火警發生在下午2時許，李澍桓指出，當時不少市民外出上班上學，傷亡情況已相對「幸運」；若火警發生在晚間或假期，後果可能更為嚴重。會上亦詳細交代當日到達現場及匯報的時間線：消防通訊中心於下午2時51分接獲首個求助電話，5分5秒後即2時56分到達現場；2時57分作出首個匯報，當時消防車停泊在迴旋處，有途人帶領人員前往宏昌閣背面（朝向元洲仔方向）的位置。 李澍桓問及，當收到控制中心訊息後，有否告知許健安火警的實際位置，例如哪一層樓，以及是否知道火勢等資訊。許健安明確回答：「冇，我收到嘅信息係宏昌閣外着火。」換言之，控制中心並未提供起火樓層等關鍵細節。

許健安表示，每名隊員身上都有一部無線電，出勤時主要依靠無線電互相聯絡。惟在火場這類惡劣環境下，有否試過無線電無法使用、接收不良等情況，許健安稱：「唔清楚有冇呢啲情況。」 【10:40更新】代表獨立委員會的大律師李澍桓表示，稍後可能提及與當日火災有關的圖片或影片，對於在場觀看這次聽證會的人來說，可能或多或少會有一些不必要的情緒。 李澍桓提到，消防處大埔消防局高級消防隊長許健安，2013年加入消防處，2018年晉升為高級消防隊長，是當日第一批到達現場的消防員，並問及消防於大火發生時掌握的資料。許健安指，當時在消防車上的流動終端機，會顯示火警現場資訊，如大廈樓高、地圖等，強調如果現場有消防裝置失效並事先有紀錄，流動終端機也會顯示。李澍桓問是否許健安已知宏福苑有消防裝置失效，許同意但忘記具體詳情。

高級消防隊長承認未有就預案專程到場視察 李澍桓問消防處大埔分局早前是否曾因應屋苑進行大維修而制訂應變方案。許健安透露，事發當日消防車上並無行動預案的副本，但他本人知悉預案內容。李澍桓在聆訊中質疑，制訂預案時有否到場視察；許健安承認未有就預案專程到場視察，但強調局內人員對這個「老牌屋苑」已有充分認知，加上日常處理其他案件或進行「熟悉巡視」時，亦曾到場了解環境。許健安解釋，預案已包含屋苑的基本資料，並因應大維修而特別註明需要增加人手。