給十九歲的我｜英華校監：停播後從未批准再放映 批導演發行商詆毀校長誠信

英華女學校紀錄片《給十九歲的我》2023年上映時因多名主角反對公映，最終上映數日後便暫停放映。近日紀錄片發行商高先電影欲安排該片參與意大利烏甸尼遠東電影節，英華女學校上周四(9日)發聲明，強調並未授權該片於電影節放映，高先電影及製作團隊發表聲明駁斥校方說法與事實不符。高先電影及後表示決定不安排《給十九歲的我》參加電影節，對此深表遺憾，又指保留一切法律權利，以維護公司聲譽及權益。

英華女學校校監蘇成溢今日向全體師生及家長發內部信件作進一步交代，重申學校專注引領學生成長及發展，「電影界的事務並非本校的關注重點」，特別聲明自2023年2月停播以來，校董會至今從未批准《給十九歲的我》以任何形式重新放映。

就雙方今年2月會面，蘇成溢指根據校方資料，祝慧勤校長與周小鳳副校長代表學校，與電影導演張婉婷及高先電影代表Winnie Tsang會面。校長根據校董會議決及校董會紀錄片專責小組今年1月20日的決定，重申兩點，分別為學校在未得到各主要拍攝參與者全部同意前，絕不同意亦不支持任何形式的放映；以及要求高先電影提供紀錄片過往放映的會計帳目，以盡快處理任何未清款項。

盼各方保持溝通解決分歧

蘇成溢確認，會上導演及高先電影代表曾提及海外參展意願，但未有提供任何具體資料，校長在當刻回應指若有詳細安排，必須先提供予校方考慮，才決定是否審批。不過截至上周初，校方並未收到任何參展資料。