結業潮｜觀塘上海榮華川菜館經營51年「畢業」 招牌回鍋肉恐成絕響

餐飲界結業潮不止，再有老字號退場。位於觀塘崇仁街的老派港式上海菜館「（上海）榮華川菜館」宣布，堂食業務將營業到8月尾止，「終於要完成歷史任務畢業，多謝各界51年來支持，」，指出「門前的人流一年比一年凋零得令人心碎，鄰近熟悉店鋪一間又一間相繼結業，堂食營運已如風中殘燭，再也無法支撐下去」，目前去向未明，「仲未有確實可行的方案」。

兩度入選米芝蓮推介食府 「（上海）榮華川菜館」自1975年開業，目前由第二代傳人主理，曾兩度入選米芝蓮指南優質推介食府，招牌菜有「回鍋肉」選用半肥瘦五花肉、醬爆肉丁等。該店今日(13日)向捧場多年的客人發表結業通知，稱自1975年便在觀塘紮根生長，「一路走來，風浪一波接一波，關關難過，關關卻又咬緊牙關過去」，惟命運終於悄然拉下了帷幕，要完成歷史任務「畢業」，地鋪堂食將營業到8月尾止。

人流一年比一年凋零 「堂食營運如風中殘燭」 店方表示，親眼見證裕民坊由昔日人潮洶湧、燈火通明的繁華盛世，一步步走進重建後的荒涼死寂，變成坊間口中的「死場」，第二代傳人雖然於2012年父親去世後正式接手生意，「曾天真地相信只要實幹實事、只要不放棄，就一定能把人流拉回來」，惟現實不似預期「只換來一場場破碎的幻想，只不過是與命運的一場無謂角力」，形容如今門前人流「真的是一年比一年凋零得令人心碎，鄰近熟悉的店鋪一間又一間相繼結業。堂食營運已如風中殘燭，再也無法支撐下去」。

店方強調目前去向未明，「我們仲未有確實可行的方案」，但「即使這一章要暫時畫上句號，仍然抱住最後一絲微弱的、近乎奢望的希望，希望有朝一日能以另一種形式，再次為你們端上熱騰騰的上海菜，再次聽到你們那句好味！」