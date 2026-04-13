張堅庭批茶記服務未改善 與波友轉場連鎖冰室 反被網民嘲「坐得耐又嘈過人」

近年本地餐飲界質素屢受批評，店員的態度更是客人惠顧的重要考慮。著名導演、足球發燒友張堅庭在社交平台發文，指他與一眾約20人的波友，因不滿長期光顧茶餐廳服務屢未改善，決定轉場至另一間連鎖冰室，並轟舊茶記「以為冇佢唔得」，又指連鎖冰室招呼好，「嘈到外賣女侍應要到街外接電話，仍然笑稱冇問題」。惟事件即引起網民熱烈討論，大多批評張堅庭及一眾波友聲量過大影響他人，最終張堅庭隨後再發文道歉。

網民稱「軟勸退你都唔知」 張堅庭周日(12日)於社交平台Threads上分享，他與一群大多為退休人士的足球發燒友每次早上於跑馬地運動場踢波後，都習慣到同一間茶餐廳食早餐兼吹水，「風雨不改，一行20人，茶記茶客互相支持」。惟他認為該茶記「以為冇佢唔得，沒有改善服務的意思」，最終一眾人等決定「靜靜雞」轉場去另一間連鎖冰室。他更稱讚該餐廳「招呼好、顏值高、價錢又平少少」，而且「嘈到外賣女侍應要到街外接電話，仍然笑稱冇問題」。他們為茶餐廳「計數」，指對方「每月少了收入萬多二萬元」，感嘆「大家原來都忍咗好耐才一刀兩斷」，照片可見有逾20人合照。

惟帖文隨即大量網民反駁，認為張堅庭及波友多達逾20人，指他們長時間佔用座位且消費不高，加上對聲量過大影響他人，直言茶餐廳其實是「軟勸退」，稱「軟勸退你都唔知。我係正常食客見到成大班喺度嘈攣巴閉，我寧願唔食。你食個早餐消費幾多？坐又坐得耐，嘈又嘈過人，仲以為自己係咩大客仔。人哋又唔可以叫你唔好嚟，寧願怠慢啲，你自己識趣唔好嚟。」、「嘈到外賣女侍要到街外接電話，即係你嘈到之前間餐廳拆天咁騷擾埋其他食客，都唔覺得自己有問題？」、「好老實，你成班友當你每人叫個餐但就坐幾粒鐘喺度吹水，我都覺得你阻住人做生意啦」、「睇相都覺得好嘈」。

再發文道歉 強調「吹水時光」十分重要 面對網民批評，張堅庭隨後再發文，代表「跑馬地呢班半退休老鬼道歉」，承認「講真有時興起佢哋真係幾嘈」，但強調早餐的「吹水時光」對他們十分重要，「孤獨是退休人士的殺手，他們當下的人生意義就是在球場拼搏，享受心臟跳動的雄風，或者得隊友的讚賞」，會勸波友「唔好咁大聲」、「大家同意細聲講嘢，陰陰嘴笑，如果有隊友失禮，請指正」。他亦為波友辯護，認為網民部分言論「非常刻薄」。