食客指控冰室炒麵有煙頭　餐廳指全日無供應「牛柳絲炒意粉」一度現羅生門

餐廳需要注意衞生情況，有網民在網上公審一間冰室的炒麵有煙頭，不過事件一度成為「羅生門」。餐廳指當日根本沒有供應過被指控的「牛柳絲炒意粉」。
有網民上周四在社交平台Threads發文，指：「DXXM 佳記冰室，食份炒麵食出煙頭，叫服務員過黎(嚟)直接將成盤面(麵)端走咗，搞乜X嘢阿核突到」。
而被指控的佳記冰室代表，就呈上多項證據反駁事件。負責人向分店員工查核後，指當日根本無供應「牛柳絲炒意粉」，亦無收到任何店內即場退換或投訴有煙頭的紀錄。
其後，冰室代表留言指：「睇到關於店舖發生以上嚴重事件出黎(嚟)追查原因，係屬實定係造謠，第一時間肯定會諗係今日發生㗎啦，樓主又話唔係今日喎，說過了一段日子，佢發出單據出嚟，我問佢張單嘅日子佢又要遮遮掩掩打格仔，說我冇必要話你知」。冰室代表以投訴者發出的單據條碼，委託餐廳點餐系統平台查核，顯示該張單據是在去年9月27日。
投訴者其後回覆指自己是廣東人，之前沒有打算追究，但最近和香港朋友說起，對方指在香港餐廳發生這種事是十分嚴重，因此隔了一段時間才決定公開事件。
餐廳向事主道歉
至於餐廳代表的態度亦有轉變，回覆指：「樓主其實我唔係質疑你，你應該當其時就發上嚟，絕不姑息，就事件我公開同你道歉，造成你嘅不便好抱歉！因為當日太心急以為你說當日急急腳查多多冒犯閣下，現鄭重跟你道歉！下次有機會過嚟補償返俾你」。