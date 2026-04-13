食客指控冰室炒麵有煙頭　餐廳指全日無供應「牛柳絲炒意粉」一度現羅生門

餐廳需要注意衞生情況，有網民在網上公審一間冰室的炒麵有煙頭，不過事件一度成為「羅生門」。餐廳指當日根本沒有供應過被指控的「牛柳絲炒意粉」。

有網民上周四在社交平台Threads發文，指：「DXXM 佳記冰室，食份炒麵食出煙頭，叫服務員過黎(嚟)直接將成盤面(麵)端走咗，搞乜X嘢阿核突到」。