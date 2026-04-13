熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Apr-13 17:20
更新：2026-Apr-13 17:20

東亞銀行灣仔分行遇劫　51歲美籍男還押至6月候訊　控方暫撤控藏氣槍

分享：
灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）)

灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）)

adblk4

東亞銀行灣仔告士打道分行上周五(10日)遇劫，一名持疑似槍械的匪徒於一個半小時內落網，控罪書指51歲被告為美國籍，他被控搶劫、管有仿製火器兩罪，周一（13 日）被解往東區裁判法院首提堂。控方暫撤回管有仿製火器控罪，指有待律政司同意，但不排除再告。被告沒律師代表，自行應訊，庭上高呼「你哋屈我」、「呢件事係誤會」等。主任裁判官張志偉應控方要求押後至 6 月9日再訊，以候警方調查及檢驗證物。被告須還押。

灣仔東亞銀行男子持械行劫 灣仔東亞銀行男子持械行劫 灣仔東亞銀行男子持械行劫 灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）) 灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）) 灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）) 灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）) 灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）) 灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）) 灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）) 灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）) 灣仔東亞銀行男子持械行劫，踏單車逃去在柴灣環翠商場落網。(車cam L（香港群組）) 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。 灣仔東亞銀行劫案，警方在劫匪身上搜出贓款、一支氣槍及一個錘，並檢獲逃走時使用的單車。

被告稱「呢件事係誤會」

51歲美國籍被告崔惠良，報稱無業，他被起訴搶劫、管有仿製火器兩罪。控方甫開庭指會暫撤管有仿製火器罪，指有待律政司同意才正式起訴，但不排除稍後起訴。控方另申請押後至6月9日再訊，以候警方調查，包括化驗檢獲的槍械、指模、衣物上膠片等，並反對被告擔保。控方陳詞期間，被告一度高呼「你哋屈我」、「呢件事係誤會，我無做過」，法庭人員指示他安靜。官下令被告還押，排期下周二（21日）處理被告保釋覆核，會為其轉介當值律師。

adblk5

控罪指，崔於4月10日在灣仔告士打道「東亞銀行港灣中心」地下的東亞銀行搶劫東亞銀行，並劫去35,550 元；同日在青衣長青邨青松樓一單位內管有仿製火器，即兩支氣槍。

案件編號：ESCC908/2026

ADVERTISEMENT

請你去迪士尼樂園玩！登記攞飛！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務