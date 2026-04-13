東亞銀行灣仔分行遇劫　51歲美籍男還押至6月候訊　控方暫撤控藏氣槍

東亞銀行灣仔告士打道分行上周五(10日)遇劫，一名持疑似槍械的匪徒於一個半小時內落網，控罪書指51歲被告為美國籍，他被控搶劫、管有仿製火器兩罪，周一（13 日）被解往東區裁判法院首提堂。控方暫撤回管有仿製火器控罪，指有待律政司同意，但不排除再告。被告沒律師代表，自行應訊，庭上高呼「你哋屈我」、「呢件事係誤會」等。主任裁判官張志偉應控方要求押後至 6 月9日再訊，以候警方調查及檢驗證物。被告須還押。

被告稱「呢件事係誤會」 51歲美國籍被告崔惠良，報稱無業，他被起訴搶劫、管有仿製火器兩罪。控方甫開庭指會暫撤管有仿製火器罪，指有待律政司同意才正式起訴，但不排除稍後起訴。控方另申請押後至6月9日再訊，以候警方調查，包括化驗檢獲的槍械、指模、衣物上膠片等，並反對被告擔保。控方陳詞期間，被告一度高呼「你哋屈我」、「呢件事係誤會，我無做過」，法庭人員指示他安靜。官下令被告還押，排期下周二（21日）處理被告保釋覆核，會為其轉介當值律師。

控罪指，崔於4月10日在灣仔告士打道「東亞銀行港灣中心」地下的東亞銀行搶劫東亞銀行，並劫去35,550 元；同日在青衣長青邨青松樓一單位內管有仿製火器，即兩支氣槍。 案件編號：ESCC908/2026