41歲電工虛報工作經驗串謀欺詐機電署發電工A牌　判囚兩個月

廉政公署貪污調查揭發有人以不法手段申請註冊電工牌照，藉虛報工作經驗誤導機電署發牌，早前採取執法行動，其後分案起訴20人多項串謀欺詐罪名。其中一名涉案電工今日(13日)在觀塘裁判法院判刑，裁判官劉淑嫻指本案涉及公眾利益及安全，法庭需要維護市民對制度的信心，遂以監禁4個半月為量刑起點，考慮到被告認罪及各項求情因素，扣減刑期後判處他入獄兩個月。

支付 3萬 元獲虛假工作證明

被告葉文林(41歲)，任職電工，早前承認一項串謀欺詐罪，違反普通法。案情透露，案發時葉文林欲向機電署申請電工A牌，但自知缺乏工作經驗，不符合申請要求，遂於友人介紹下尋求建一電力及室內設計公司東主封德立協助，並向對方支付30,000元。封德立其後於2023年1月初向葉文林提供一份由一間電業承辦商發出的虛假工作證明，虛假聲明葉文林於2016年9月至2022年10月期間受僱於該間承辦商。葉文林最終於2023年1月獲批「電工A牌」。