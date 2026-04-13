41歲電工虛報工作經驗串謀欺詐機電署發電工A牌　判囚兩個月

廉政公署貪污調查揭發有人以不法手段申請註冊電工牌照，藉虛報工作經驗誤導機電署發牌，早前採取執法行動，其後分案起訴20人多項串謀欺詐罪名。其中一名涉案電工今日(13日)在觀塘裁判法院判刑，裁判官劉淑嫻指本案涉及公眾利益及安全，法庭需要維護市民對制度的信心，遂以監禁4個半月為量刑起點，考慮到被告認罪及各項求情因素，扣減刑期後判處他入獄兩個月。
支付3萬元獲虛假工作證明
被告葉文林(41歲)，任職電工，早前承認一項串謀欺詐罪，違反普通法。案情透露，案發時葉文林欲向機電署申請電工A牌，但自知缺乏工作經驗，不符合申請要求，遂於友人介紹下尋求建一電力及室內設計公司東主封德立協助，並向對方支付30,000元。封德立其後於2023年1月初向葉文林提供一份由一間電業承辦商發出的虛假工作證明，虛假聲明葉文林於2016年9月至2022年10月期間受僱於該間承辦商。葉文林最終於2023年1月獲批「電工A牌」。
另一名被分案起訴的電工羅偉明(61歲)，早前在觀塘裁判法院承認一項串謀欺詐罪，涉及串謀他人詐騙機電署向他發出「電工A牌」。案件押後至6月25日判刑。建一電力東主封德立(59歲)，以及17名電工，年齡介乎37至66歲，早前亦被分案起訴。封德立被控共26項串謀欺詐罪名，其餘被告則各被控一項串謀欺詐罪名。案件押後至周四(16日)在觀塘裁判法院再提訊，以待控方將案件轉介區域法院答辯。
控罪指封德立涉嫌與同案17名電工及他人串謀詐騙機電署，向機電署訛稱該等電工曾受僱於建一電力或另外7間工程公司並從事與電工相關的工作，從而誘使機電署向該17名電工核准及發出「電工A牌」。
廉署調查發現，封德立是建一電力及另外兩間涉案工程公司的東主。他涉嫌協助涉案電工偽造5年電工工作經驗的證明文件，以便他們向機電署申請註冊「電工A牌」。