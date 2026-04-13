籃球博彩｜原定9月推出　消息：政府通知馬會急煞停　擬研「預測市場」影響

民政及青年事務局發言人表示，基於最新形勢，作為負責任的政府，有必要更深入研究此新興模式及平台的運作，為保障公眾利益免受損害，在尚未具備成熟條件之前，應停止推進新博彩項目。發言人表示，如香港有人在預測市場的體育項目下注，屬於非法賭博。

政府原計劃於今年9月向香港賽馬會發出單一牌照，正式規管籃球博彩，惟據悉相關計劃出現變數。據傳媒報導，今日(13 日)傍晚馬會與遴選會員召開會議，提到原定於今年推出的籃球博彩須暫停，以研究美國近期非常盛行的預測市場(Prediction Market)平台，對籃球博彩影響。

發言人續指，資料顯示預測市場在2025年的交易量達640億美元，較2024年的160億美元增長300%；每月交易量則由2024年初的少於1億美元，增加至2025年底的超過130億美元。預測市場的急速發展，可能會對博彩市場帶來相當多不確定性。預測市場的每月交易量估計會在2030年再增加五倍，其中超過四成將會與體育有關。

發言人稱，政府一貫的政策是不鼓勵賭博，若在目前情況下推出籃球博彩，很大機會吸引更多人注意及參與預測市場的非法賭博，間接助長非法市場。