籃球博彩｜政府通知馬會急煞停 須先研究「預測市場」影響

為打擊非法賭博活動，政府早前探討規範籃球博彩活動，立法會亦於去年三讀通過《博彩稅(修訂)條例草案》，落實籃球博彩合法化。政府將向馬會發出單一籃球博彩牌照，並參考現行足球博彩稅的計算機制，向馬會徵收淨投注金的50%作為籃球博彩稅，原預計本港合法籃球博彩最快今年9月推出。不過，政府最新決定將暫停推行籃球博彩活動。
須深入研究「預測市場」
民政及青年事務局回覆傳媒查詢時則表示，鑑於最新發展形勢，作為負責任的政府，有必要更深入研究「預測市場」(Prediction Markets)這一新興模式及相關平台的運作，在未具備成熟條件前，應停止推進新的博彩項目，以保障公眾利益免受損害。
發言人指出，數據顯示預測市場發展迅速，2025年全球交易量達640億美元，較2024年的160億美元大增300%；每月交易量亦由2024年初少於1億美元，升至2025年底逾130億美元。政府關注預測市場的急速擴張，可能為博彩市場帶來相當程度的不確定性。估計至2030年，預測市場每月交易量將再增五倍，其中超過四成與體育種類相關。
重申一貫政策是不鼓勵賭博
政府重申，一貫政策是不鼓勵賭博，認為在現階段推出籃球博彩，極有可能吸引更多人關注及參與預測市場的非法賭博活動，間接助長非法市場發展。發言人強調，如香港有人在預測市場就體育項目下注，屬於非法賭博行為。
香港賽馬會︰等符特區政府進一步指示
香港賽馬會回覆《am730》指，得悉特區政府將檢視預測市場對博彩市場(包括籃球博彩)的負面影響。馬會尊重特區政府的決定，並願意配合有關工作。馬會將等待特區政府就我們的籃球博彩牌照申請作出進一步指示。
近年香港非法籃球博彩活動日益猖獗，早前據估算，每年非法投注於籃球賽事的注碼或高達400至500億元，馬會評估如推行籃球博彩，可能搶到四成注碼，約160億元，為政府收來15億元稅收。