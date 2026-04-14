去年錄31宗熱壓力工傷 工作暑熱警告改用十站數據作準

勞工處現時發出工作暑熱警告，是基於天文台在京士柏量度的「香港暑熱指數」。系統分為黃、紅、黑三級，協助僱主及僱員更容易理解在戶外或沒有設置空調系統的室內環境工作的熱壓力水平，並按不同級別安排適當的休息時間。

香港踏入4月中旬，氣溫逐漸提升，昨日市區氣溫逾攝氏29.7度，部分地區更逾30度。勞工處針對熱壓力風險較高工作地點，過去兩年發1,700宗警告，去年共錄得31宗熱壓力工傷個案；下周一起優化工作暑熱警告系統，新增9個涵蓋港九新界新監測站，當4個或以上達某個級別就會發出警告。

處方宣布，下周一起將加入天文台9個監測站的數據，包括天文台、雙魚河、赤鱲角、跑馬地、滘西洲、九龍灣、沙田、濕地公園及黃竹坑。當新增的監測站中，有4個或以上顯示熱壓力已達到某個級別，即使京士柏未達標，勞工處亦會發出工作暑熱警告。

勞工處表示，改善系統能更動態及準確反映全港各區即時「熱壓力」水平。相關警告將透過「智方便」應用程式、政府新聞公報及天文台等多個渠道發布。

處方指，針對熱壓力風險較高的工作地點，在2024年及2025年分別巡查約2.3萬次，發出1,031個及708個警告。過去5年，熱壓力相關工傷數字相對平穩，每年約有20至30宗；去年至今年2月共錄得31宗個案。