分身扮援交中介嫖客享性服務 中年漢誘4少女騙財騙色

網上交友要小心！一名無業中年漢涉嫌透過「角色扮演」騙財及騙色，先化身女中介以高報酬誘使女童提供援交，然後再親自擔任嫖客，在5日內三度享用性服務。受害女童事後不但分毫報酬未收到，更遭中介以各種理由索款1.3萬元，女童不虞有詐轉帳，最終始意識到受騙。警方調查後，在元朗拘捕涉案男子，並發現他曾以同樣手法誘使最少3名未成年少女，呼籲她們聯絡警方。
警方早前接獲一名15歲女童報案，報稱在一個社交平台結識一名以女性英文名和頭像開設帳號的自稱援交中介，其後獲對方以3萬至10萬元報酬誘使提供援交服務。女童之後按指示，在分別位於元朗和天水圍的賓館及酒店，與同一名男嫖客在今個月的首5日內，先後發生3次性行為，惟「中介」其後非但沒有向女童支付任何報酬，更以不同藉口向其索款，如要支付保證金、嫖客未過數等。女童根據指示，把1.3萬元存入騙徒提供的收款戶口，及後女童終意識受騙而報案。
在案中扮演自編自導自演角色
警方接報後高度關注案件，翻查閉路電視片段及分析情報後，上周六在元朗區以「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」、「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及「以欺騙手段取得財產」等罪，拘捕一名無業36歲本地男子。警方調查後相信，被捕男子在整宗案件中自編、自導、自演，即首先假扮一名女性援交中介降低受害人戒心，然後經社交平台向女童訛稱介紹援交工作，然後再以嫖客身份與女童發生性行為。
元朗警區刑事總督察張晉堂表示，被捕男子為掩飾身份，在假扮援交中介安排工作期間，會特意警告女童不能與嫖客交換任何聯絡資料，並表示報酬會在援交後由中介支付。警方經進一步調查，再發現被捕人去年10月至11月期間，亦曾以相同手法誘使最少3名年齡介乎16至17歲的未成年少女，向其提供性服務及騙取至少2萬元。被捕人正被警方扣留調查，警方將暫控他相關罪名，案件今早在屯門裁判法院提堂。
張晉堂指，騙徒利用網絡的隱蔽性隱藏自己真實身份，有計劃地接近受害兒童，最終實施性剝削及騙取金錢，呼籲任何懷疑自己曾被相同手法行騙的市民，應盡快聯絡元朗警區重案組第一隊提交資料跟進。