分身扮援交中介嫖客享性服務 中年漢誘4少女騙財騙色

網上交友要小心！一名無業中年漢涉嫌透過「角色扮演」騙財及騙色，先化身女中介以高報酬誘使女童提供援交，然後再親自擔任嫖客，在5日內三度享用性服務。受害女童事後不但分毫報酬未收到，更遭中介以各種理由索款1.3萬元，女童不虞有詐轉帳，最終始意識到受騙。警方調查後，在元朗拘捕涉案男子，並發現他曾以同樣手法誘使最少3名未成年少女，呼籲她們聯絡警方。

警方早前接獲一名15歲女童報案，報稱在一個社交平台結識一名以女性英文名和頭像開設帳號的自稱援交中介，其後獲對方以3萬至10萬元報酬誘使提供援交服務。女童之後按指示，在分別位於元朗和天水圍的賓館及酒店，與同一名男嫖客在今個月的首5日內，先後發生3次性行為，惟「中介」其後非但沒有向女童支付任何報酬，更以不同藉口向其索款，如要支付保證金、嫖客未過數等。女童根據指示，把1.3萬元存入騙徒提供的收款戶口，及後女童終意識受騙而報案。