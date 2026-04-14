煞停賽馬會推出籃球博彩 政府︰免助長「預測市場」非法賭博

為打擊非法賭博活動，政府早前探討規範籃球博彩活動，立法會亦於去年三讀通過《博彩稅(修訂)條例草案》，落實籃球博彩合法化。政府將向馬會發出單一籃球博彩牌照，並參考現行足球博彩稅的計算機制，向馬會徵收淨投注金的50%作為籃球博彩稅，原料本港合法籃球博彩最快今年9月推出。不過，政府最新決定將暫停推行籃球博彩活動。

民政及青年事務局回覆傳媒查詢時表示，鑑於最新發展形勢，作為負責任的政府，有必要更深入研究「預測市場」(Prediction Markets)這一新興模式及相關平台的運作，在未具備成熟條件前，應停止推進新的博彩項目，以保障公眾利益免受損害。