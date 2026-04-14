質疑未及早升至五級火 時任消防處副消防總長：火警升級需要過渡

大埔宏福苑火災獨立委員會昨舉行第11場聽證會，4名當日在不同時段的消防指揮官作供。聽證會上關注火警升級及災場救援情況，對於為何未有及早把火警升至五級，時任消防處副消防總長(新界北)黃景文回應指，火警升級需要過渡及部署，若貿然派過多人員到場，只會令場面更難控制。此外，會上亦披露更多殉職消防員何偉豪當日發出求救訊號的細節。 昨日現身聽證會作供的4名前線消防人員包括大埔消防局高級消防隊長許健安、大埔消防局長張樂恒、消防處分區副指揮官(新界東)林浩俊及時任消防處副消防總長(新界北)黃景文。大火當日，消防處在下午2時51分接獲首宗火警求助電話，至3時02分升為三級火。其後在3時34分升至四級，時隔近3個小時、即在傍晚6時22分，才升至五級火。

許健安是首批到場消防人員中職級最高的人員，自動成為消防指揮官，他到場後約6分鐘，資源和人手未能應付將火警升為三級火。他表示，當時宏昌閣被濃煙及雜物包圍，大量待救的居民無法進出，需要大量人手及資源支援。下午3時19分許健安上司、大埔消防局長張樂恒到場，取代許成為消防官，他表示，因消防員仍無法進入宏昌閣，於是指示繼續移除雜物，清除被阻塞的通道，嘗試「殺出一條血路」令消防員可進入大廈疏散。 至3時29分，分區副指揮官(新界東)林浩俊到場接手指揮工作。他憶述，眼見現場環境「史無前例的惡劣」，現場5、6座樓宇同時起火，火勢猛烈，大量雜物及竹枝跌落，疑火勢橫向蔓延，求助個案上升，判斷當刻需更多資源及高層階指揮系統，故將大火升為四級。

「連四級都未準備好，如何升五級」 至3時34分，黃景文抵達現場，並在3時50分接手擔任指揮官，惟他當時並未有將大火升至五級；直至6時18分黃的上級、消防處助理處長(行動)鄧榮華到場並接手現場指揮工作，並於6時22分將火警升為五級。對於為何未有更早升級，黃景文回應指，火警升級需要過渡及部署，若同時太多消防車到場，反而更難控制，並指他接力指揮約半小時，「連四級都未預備好，點樣升五級呢？真係一定要有過渡期，要好似潛水咁。」

此外，聽證會上亦提到宏昌閣的火警鐘無法啟動。許健安作供指，他抵達現場後，眼見火勢蔓延惟未聽見火警鐘響起，遂派員進入宏昌閣嘗試啟動警鐘，才發現無法啟動。此外，他又提及消防車上的終端機顯示火災現場有消防裝置失效，惟忘記有否顯示天台水缸沒水。代表獨立委員會的大律師李澍桓關注，火警警報失靈是否有相關指引說明疏散方法。林浩俊稱沒有，但日常訓練時會有留意到應注意事項，到達現場要按一貫與警察的合作模式，用現有資源疏散。

對何偉豪身處何方毫無頭緒 聽證會早前開案陳詞提到，消防員何偉豪原前往宏昌閣救援，因途中協助居民與同事失散，其後錯誤進入宏泰閣；昨日聽證會上披露更多何偉豪發出求救及殉職期間的細節。 許健安稱，火警初期控制中心收到數個宏昌閣求助個案，曾指派一隊煙帽隊進入宏昌閣搜救，而何偉豪是原定進入宏昌閣的隊員之一。由於宏昌閣火勢猛烈及有雜物堵塞出入口，煙帽隊最終無法進入大廈，只能在外灌救嘗試打開生路。 李澍桓提到，消防員進入火場進行搜救時，應設有「入口指揮主任」(Entry Control Officer)，其職責包括記錄每名進入火場的消防員，並監察他們佩戴的呼吸器(BA)使用時間，何偉豪進入火場時，似乎未有相關記錄。許健安則指，搶救車被雜物阻塞，只能在外圍滅火，未能抵達宏昌閣設立入口指揮主任；至於宏泰閣則未有派員展開搜救工作。

何偉豪於當日下午3時22分發出「Mayday」求救，許健安指，當時嘗試回應他，問他是哪位同事及身處何方，但對方失聯；形容對方身處何方是「毫無頭緒」。許考慮當時宏昌閣火勢最大，認為求救的同袍很大機會身處該位置，先後安排5隊緊急應變隊入內搜救。惟由於宏昌閣火勢猛烈，入口亦堆滿雜物，消防員盡力救火，冀打開缺口。 許健安確認，何偉豪是當是唯一進入火場拯救的消防員，對於他能夠在短時間內到達高層(30樓)位置感到驚訝。他又同意當時大廈被棚網圍封，有機會難以辨認座數，在現場竪立臨時標示絕對會更好。第三位指揮官林浩俊則表示，至3時55分，發現有同袍在宏泰閣外救出一名倒地消防員，當時才知道是何偉豪，引述同袍形容「瞓在燒著竹棚，不省人事」。