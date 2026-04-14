籃球博彩煞停｜麥美娟：「預測市場」去年流通量達600億美元　須評估趨勢再決定下一步

政府突然煞停籃球博彩項目，民政及青年事務局局長麥美娟解釋「預測市場」發展急速，去年流通量增至600億美元。她強調作為負責任的政府，必須評估市場發展趨勢，再決定下一步工作。 麥美娟今日見記者解釋煞停原因，她表示外地「預測市場」非法賭博活動十分猖獗，由2024年初每月流通量不足1億美元。至去年12月，即是通過修例容許有籃球博彩後，「預測市場」每月交投量達130億美元，全年流通量則達600億美元。她引述有分析指趨勢會持續，估計至2030年的每月流通量會再增加幾倍。

麥美娟解釋當初容許推進籃球博彩，是考慮到外圍賭博活動猖獗，希望引導非法賭博行為至規範化的籃球博彩活動。不過，她表示政府「唔係修例完，就當完成工作」，而是一直監察市場趨勢，考慮在建立法例框架後，「幾時用呢招打擊非法賭博」。

擔心引起市民注意 她擔心在此時候推出新博彩項目，將引起市民的注意，基於新鮮感等原因，甚至參與「預測市場」的非法賭博。麥美娟表示：「要搞清楚一點，發出規範化牌照，唔係好似提供服務咁，要盡快推出」。因此，當局認為應研究「預測市場」的影響和在香港的猖獗程度，再決定下一步工作。

麥美娟重申政府一貫政策是不鼓勵賭博，而參與「預測市場」的體育項目下注，屬於非法賭博，當局會加強宣傳教育，令市民明白賭博的禍害，不要參與非法賭博。而現行已規範化的博彩項目，即足球及賽馬賭博，因已建立較成熟的監察系統，認為可以管控風險。