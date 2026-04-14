警冚北角三合會賭檔拘18人，揭14歲男童招攬煽惑同學朋友入會。

為打擊黑社會活動及堵截其收入來源，東區警區刑事部聯同特別職務隊於昨天(13日)及今天(14日)展開反三合會執法行動，在各區拘捕16名本地人士及兩名内地人士，分別為15男3女，年齡介乎14至57歲，部分被捕人士有黑社會背景，或涉及與黑社會相關的刑事案件，被捕罪行包括洗黑錢、營辦賭場、在賭博場所內賭博、刑事恐嚇及煽惑他人成為三合會會員。
警方透過情報收集得知，一個活躍於區內的三合會團夥在去年年尾開始租用一個位於北角區的住宅單位，並且於該單位內營辦非法釣魚機賭檔，檢獲7部釣魚遊戲機、一些現金賭款，並且於該頭目的女朋友家中檢獲一些金器、首飾、名牌手袋，懷疑透過清洗頭目的犯罪得益購買奢侈品，並以營辦賭場罪名拘捕該名賭場營辦人。
為1000元報酬提供戶口
除左經營非法賭博場所外，警方思疑該三合會頭目透過名下的一個銀行戶口，在約4年期間清洗近1,000萬元的犯罪得益。同時發現該三合會團伙會利誘個別賭客提供私人戶口，並將入帳號碼張貼在非法賭博場所當眼處用作收取其他賭客的非法賭款，相關賭客已經被捕。據悉，他僅收取1,000元報酬以提供其戶口帳號。
同時，警方亦留意到近日有青少年自稱為活躍於區內的三合會分子，並且威逼利誘朋友及同學成為三合會會員。其中一名14歲的被捕人士為活躍於九龍區的黑社會成員，他亦招攬和煽惑其他人成為三合會會員，招攬行為會伴隨着一些簡單的入會儀式，包括收取俗稱為「老毛」的36.6元利是。警方相信，透過本次收網執法行動，已成功打擊活躍於區內的三合會團夥同埋佢哋的收入來源，防止相關與三合會有關的罪行發生。