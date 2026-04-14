警冚北角三合會賭檔拘18人，揭14歲男童招攬煽惑同學朋友入會。

為打擊黑社會活動及堵截其收入來源，東區警區刑事部聯同特別職務隊於昨天(13日)及今天(14日)展開反三合會執法行動，在各區拘捕16名本地人士及兩名内地人士，分別為15男3女，年齡介乎14至57歲，部分被捕人士有黑社會背景，或涉及與黑社會相關的刑事案件，被捕罪行包括洗黑錢、營辦賭場、在賭博場所內賭博、刑事恐嚇及煽惑他人成為三合會會員。

警方透過情報收集得知，一個活躍於區內的三合會團夥在去年年尾開始租用一個位於北角區的住宅單位，並且於該單位內營辦非法釣魚機賭檔，檢獲7部釣魚遊戲機、一些現金賭款，並且於該頭目的女朋友家中檢獲一些金器、首飾、名牌手袋，懷疑透過清洗頭目的犯罪得益購買奢侈品，並以營辦賭場罪名拘捕該名賭場營辦人。