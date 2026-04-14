銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？　網民討論死因憶千禧年風光

近年零售市道受旅客模式轉變、網購及北上消費等因素衝擊，各大商場均面對新挑戰，銅鑼灣地標商場時代廣場明顯人流下滑，屢次成為網上討論焦點。近日有網民於社交平台發文，表示於周末晚飯黃金時段的時代廣場，發現人流稀疏，形容「成個商場竟然靜過圖書館」，不少網民亦感嘆今非昔比，討論死因及憶述千禧年的風光。 有網民早前在Threads發文，稱周末下班後途經銅鑼灣，當時距離晚飯尚有一段時間，順道到時代廣場閒逛。然而，他發現場內情況頗為冷清，據其拍攝照片及影片可見，商場中庭及部分樓層人流稀少，形容「成個商場竟然靜過圖書館，人影都冇乜，真係有啲心酸。」

太多奢侈名牌店 「踢走曬人氣舖頭」 帖文引起網民熱議，不少人有同感及感嘆：「依家去親都係借廁所」、「千禧年嗰陣時好旺，現在世事只能回味了！」、「靜了好幾年了」、「以前商場幾部玻璃lift，車車爆站站停，現在就算下午至晚上早段都可以一人包lift直上直落」、「其實實體店點都唔會夠網店鬥，越黎越少人行街係正常」。 希慎廣場搶客 有網民分析人流減少的原因，直指商場太多奢侈名牌店，較少民生相關及人氣店，「啲商場係咁塞啲名店入去，名店不嬲少人行。去親都買唔到嘢，咪唔再去囉」、「踢走曬啲人氣舖頭」、「商戶離地，食肆拆開放哂食通天，有人行呢邊先奇」，另外亦有人提及地理位置問題，如比更接近旺區的希慎廣場搶客，「(港鐵站)A出口太辛苦又遠又暗斜，所以通常行F出希慎算啦」、「附近希慎、SOGO、利舞台，包括街上都有不少人流」、「我覺得佢係比SOGO同希慎吸左啲客啫，要買化妝品同超市都落咗樓下兩層，佢其他樓層都唔知賣乜，無嘢行。」、「比希慎係街口食晒啲人流，再高級嘅客又冇必要出銅鑼灣。」，另有人指港島很多商場亦人流減少，「D店其他度度商場都有，我仲乜特登過海去」、「一黎現在香港有好多商場, 二黎時代廣場都係一成不變；你睇下啟德啲商場都幾旺」。

亦有人指時代廣場管理出現問題，需要大革新，「時代廣場最需要嘅係一個大裝修！成個場個design完全過晒時，返咗去90年代咁！ 點會吸引到人入嚟行呀？」、「現時大環境改變就要轉型，點會死守以前個套方法，附近商場都冇佢咁靜冇人行，重新規劃改革新形象吸引人流」，亦有人指是風水問題，「換左個電子鐘開始出事」。 不過亦有人指時代廣場有部份樓層仍有不錯人流，「上高層數，好多大眾店，好多人，你唔好去樓下名店就ok」、「最多人行是頂樓的電器店及Lego」、「唔係不嬲只係最頂嗰3-4層先多人流咩？2層賣電器，2層賣運動服飾。最低嗰3-4層名店一向都冇人流㗎啦」。