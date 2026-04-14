全民國家安全教育日｜夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮

周三(15日)是「全民國家安全教育日」，香港特區維護國家安全委員會早上於會展舉行開幕典禮暨主題講座。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨致辭。（國務院港澳辦資料圖片)

周三(15日)是「全民國家安全教育日」，香港特區維護國家安全委員會早上於會展舉行開幕典禮暨主題講座。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨致辭。

行政長官、國安委主席李家超表示歡迎，感謝夏寶龍一直對香港的指導、關懷和支持。他說，今年是國家「十五五」規劃開局之年，也是香港邁向由治及興的關鍵之年。十四屆全國人大四次會議通過《十五五規劃綱要》，為國家未來五年經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫。香港會主動對接「十五五」規劃，特區政府正全速編制首個香港五年規劃，為香港未來經濟社會民生發展提供清晰指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

李家超說，國務院新聞辦公室今年2月發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面總結香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啓示。《白皮書》闡明中央政府對香港的國家安全事務負有根本責任，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，必須以「總體國家安全觀」為指導，把握「一國兩制」下維護國家安全的實踐要求，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

李家超又表示，香港特區國安委統籌系列學校和社區活動，有助提升全民維護國家安全意識和責任感，有助推動全民自覺維護國家安全。