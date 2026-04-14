籃球博彩煞停｜經濟學者指政府對「預測市場」後知後覺 管浩鳴：美伊局勢回穩有望重推

立法會去年通過修訂《博彩稅條例》及相關附屬法例，訂立籃球博彩活動規管框架。民政及青年事務局表示基於最新形勢，作為負責任政府有必要更深入研究「預測市場」這新興模式及平台的運作，為保障公眾利益免受損害，在尚未具備成熟條件前，應停止推進新博彩項目。

去年曾支持籃球博彩合法化的立法會選舉委員會議員管浩鳴表示，當日是希望部分市民會轉向合法途徑賭博，認為「預測市場」盛行與國際局勢有關，相信若美伊戰爭局勢較穩定，籃球博彩仍有望今年底重推。他指「預測市場」最大困難是執法問題，以往政治上的預測未必時常會發生，惟現時可能因為某人說一句話市場就會變化，令預測市場再蓬勃。他不反對政府再去考慮研究，不過長遠而言和初衷是沒有變化的，估計未來局勢再穩定後，他預測市場未必如此蓬勃。

同樣投贊成票的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，煞停可給予當局更多時間研究如何解決執法問題。霍啟剛表示，立法初衷都是希望打擊外圍賭博，相信今次煞停或暫緩，與當時立法原意及初衷是沒有衝突，外圍賭博執法有難度，「預測市場」可能在更複雜的層次，相信更多資料會給予博彩及獎券事務委員會委員們決定下一步如何走。

「點解我們炒美股又可以？」

經濟學者徐家健表示「預測市場」賭博方式一直存在，形容政府低估發展「後知後覺」，又指需要解釋清楚「預測市場」的定義，他指經濟學者使用「預測市場」數據研究美國大選多年，近年「做得更大」，稱政府有點後知後覺，「香港都可以炒美股，如果美國將它視為衍生工具，點解我們炒美股又可以，點解衍生工具又不行？政府需要有個說法。」