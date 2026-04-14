李梓敬質疑林鄭前特首辦「豪裝」　行政署反駁：裝修簡單

前行政長官林鄭月娥的辦公室，由太古廣場遷往灣仔入境事務大樓

前行政長官林鄭月娥的辦公室，由太古廣場遷往灣仔入境事務大樓。新民黨立法會議員李梓敬質疑，相關搬遷及裝修費約280萬元是「豪裝」。行政署則反駁只是作最簡單的裝修。

立法會今日舉行財務委員會特別會議，行政署署長伍江美妮回應李梓敬的質疑，指灣仔入境事務大樓辦事處多年無裝修，考慮到前特首需要接見政要、做媒體訪問等。所以按照建築署建議，作最基本、最簡單的裝修，強調是非常善用資源，包括沿用一些舊傢俬及器材。

林鄭上財政年度以前特首身份，出席約650次推廣或禮節活動，而其前特首辦該年修訂預算為375萬元。李梓敬問是否可解讀為林鄭每出席一次活動需花費6,000元。伍江美妮表示，前特首推廣工作的重要性不是能量化的指標，不能以此計算。她強調前特首是自願、無償，為香港做推廣工作。