與NAMI合併後首參與創科展　應科院展示40項創新技術

香港應用科技研究院(應科院)於4月13至16日參展在香港會議展覽中心舉行「香港國際創科展」(InnoEX)，為應科院自本月1日與納米及先進材料研發院(NAMI)策略合併後首次公開亮相，展示其創科研發實力。院方表示，透過融合前沿資訊及通訊科技與先進材料的專業優勢，合併後所產生的協同效應，將推動更多創新，並促進科研成果轉化為更具影響力的實際應用。 應科院展位以「引領創新 • 突破界限」為主題，聚焦「醫療健康、食品科技、智慧生活及出行技術」四大領域，展示 40項已準備好推出市場的創新技術，涵蓋建築及物業管理科技、人工智能、低空經濟技術、電子與電池、綠色材料、納米科技及可持續發展創新方案，助促進智慧城市發展。

應科院董事局主席李惠光教授工程師表示，應科院與NAMI之合併是香港創科界的重要里程碑，為驅動香港經濟高質量發展帶來新動力。「應科院將繼續通過研發合作和授權等方式，促進科技轉移和商業化應用，亦會進一步推動創科生態圈合作，加速科研成果從實驗室到市場的進程，同時鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。」行政總裁孫耀達博士工程師則指出，合併後應科院科研實力更強。「結合科研團隊在不同嶄新科技和先進材料的專長，創造出更新、更全面的技術解決方案，協助客戶提升效能和競爭力。」

孫指，是次應科院展出的技術廣度和深度為歷屆最高，印證了合併所帶來的協同效應。他舉例說，應科院藉着先進的5G遠程控制塔式起重機、入圍愛迪生獎2026的精密定位技術，以及專為組裝合成建築(MiC)設計的高強度輕質混凝土，革新建築方式。「這個綜合解決方案既使結構重量減輕高達25%-40%，大幅降低運輸與吊裝成本，亦確保組件安裝準確無誤；再結合節能納米玻璃塗層及碳中和生物炭混凝土，全面提升建築可持續性。」

科技融合先進物料 此外，應科院研發了一套全方位長者防跌解決方案，結合了行為預測、警示系統及防護物料，提供多重防護。「我們的行為感知分析和壓力感測技術，能有效預測長者跌倒機會並發出預警；加上防跌傷智能地墊，能把跌倒時的衝擊力分散及轉化成熱能，減少受傷機會。長者亦可穿着貼身舒適的髖部保護器，進一步降低骨折風險。」 應科院亦結合先進材料與創新技術，創造嶄新的綠融能源解決方案，既可節能及有效儲存能源，亦能應對極端天氣和穩定能源供應，推動智慧城市永續發展，包括與醫院管理局和天水圍醫院合力研發的穿戴式裝置「安心貼」，即時收集住院病人的維生數據、促進皮膚微生物態平衡的活化益生菌系統 (PRS)、耐55℃以上持續高溫鋰電池、人工智能多模態交通數據生成式預訓練模型及路面自流平回填材料等。

第四屆香港國際創科展今日(14日)在香港會議展覽中心正式開幕。創新科技及工業局長孫東主持開幕典禮，歡迎來自21個國家及地區、17個內地省市逾550家展商及代表團。參展商的數目以至地域覆蓋均有顯著增長，包括來自奧地利、德國、匈牙利、以色列、哈薩克斯坦、荷蘭、菲律賓及美國的新展商。內地參展團體亦積極參與，來自10多個省市的18個展館中，遼寧、重慶及上海等較往年派出更大的代表團，而西安及內蒙古亦首次參展。