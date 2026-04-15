ESG綠色發展及碳中和大獎 頒20獎 綠色理念扎根

由《am730》主辦、亞洲金融科技師學會(IFTA)及環境社會及企業管治基準學會(IESGB)協辦的「ESG綠色發展及碳中和大獎」昨日舉辦第三屆頒獎禮，有18間企業合共獲得20個獎。主禮嘉賓、財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時表示，得獎名單涵蓋各行各業，橫跨上市及非上市公司，體現ESG理念已在各界廣泛推動，並答謝《am730》的平台為推動社會邁向綠色新階段作貢獻。

今屆共有14間企業獲得「傑出可持續企業大獎」，當中上市公司包括恒基地產(012)、中銀香港(2388)、友邦保險(1299)及載通(062)；非上市公司包括華懋集團、工銀亞洲、依時能源、美心集團、葡京餐飲集團、大昌行、百利好金融、香港紫花油大藥廠、歐綠保綜合環保、快樂工程。另外有6間企業獲得「傑出綠色應用大獎」，包括中銀香港、西沙GO PARK、美心集團、香港理工大學專業及持續教育學院、勝獅貨櫃企業、利基——SK ecoplant聯營。