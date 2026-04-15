ESG綠色發展及碳中和大獎 頒20獎 綠色理念扎根

由《am730》主辦、亞洲金融科技師學會(IFTA)及環境社會及企業管治基準學會(IESGB)協辦的「ESG綠色發展及碳中和大獎」昨日舉辦第三屆頒獎禮，有18間企業合共獲得20個獎。主禮嘉賓、財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時表示，得獎名單涵蓋各行各業，橫跨上市及非上市公司，體現ESG理念已在各界廣泛推動，並答謝《am730》的平台為推動社會邁向綠色新階段作貢獻。
今屆共有14間企業獲得「傑出可持續企業大獎」，當中上市公司包括恒基地產(012)、中銀香港(2388)、友邦保險(1299)及載通(062)；非上市公司包括華懋集團、工銀亞洲、依時能源、美心集團、葡京餐飲集團、大昌行、百利好金融、香港紫花油大藥廠、歐綠保綜合環保、快樂工程。另外有6間企業獲得「傑出綠色應用大獎」，包括中銀香港、西沙GO PARK、美心集團、香港理工大學專業及持續教育學院、勝獅貨櫃企業、利基——SK ecoplant聯營。
陳浩濂：港正加速發展綠色金融
陳浩濂指，作為亞洲第一國際金融中心，香港正加速發展綠色金融，利用金融優勢引導資金支持香港、國家，以至整個亞洲的綠色轉型，去年香港安排發行的可持續債券總額達380億美元，自2018年起連續8年排行亞洲第一；去年底止約200隻證監會認可ESG基金資產規模萬億元。不少ESG新產品如全球第一批代幣化政府綠色債券、全球第一隻投資亞洲地區綠色債券的ETF、亞洲第一批綠色零售存款證，及全球首隻離岸A股ESG ETF均在港發行。
評審借AI科技 更精準分析數據
IESGB創辦人、香港國信會計師事務所主席郭志成表示，今次評審借助AI科技更精準有效分析數據，深入了解企業可持續發展戰略，企業善用綠色科技可走向永續發展。另外，IESGB環保委員會主席鄺超靈在頒獎禮上分享ESG最新發展趨勢；香港賽意科技諮詢委員會召集人蔡明都則分享AI在ESG的應用。
《am730》行政總裁李相雄表示，過去一年ESG猶如經歷全球理性回歸，有人指熱潮減退，他認為是「成年禮」，資金不再盲目追求標籤，當社會回歸理性，價值才真正彰顯。他又指，在香港「我哋不再講邊個披露最多，而是講邊個轉型最真」；得獎企業不只ESG評分高，更能將永續理念融入日常政策。