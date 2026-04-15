國安專題∣AI門檻降低 專家揭黑客誘導生成攻擊腳本 鄧飛：防範青少年淪科技傭兵

人工智能功能日趨強大，應用範圍相當廣泛，同時帶來涉及國家安全隱憂的關注。教育界立法會議員鄧飛表示，人工智能是國家安全教育的課題之一，而若適當運用亦可幫助課程更緊貼時事。然而他亦提醒，青少年對數碼科技掌握能力極高，社會不能忽略不法分子招募年輕人利用AI進行危害國安和違法行為的可能性。另有科技專家表示，去年曾發生黑客攻擊政府機構，「AI輔助犯罪」趨勢不容忽視。

文：李朗僑

立法會議員鄧飛接受本報訪問時表示，人工智能安全一直是國家安全重點領域，學生須了解AI發展可能導致的網路攻擊、數據洩露及倫理風險。他認同，國家安全教育中有加入AI元素的空間，如教師在須緊貼時事的課題上，使用AI生成教材，好讓課程內容更新。