人工智能功能日趨強大，應用範圍相當廣泛，同時帶來涉及國家安全隱憂的關注。教育界立法會議員鄧飛表示，人工智能是國家安全教育的課題之一，而若適當運用亦可幫助課程更緊貼時事。然而他亦提醒，青少年對數碼科技掌握能力極高，社會不能忽略不法分子招募年輕人利用AI進行危害國安和違法行為的可能性。另有科技專家表示，去年曾發生黑客攻擊政府機構，「AI輔助犯罪」趨勢不容忽視。
文：李朗僑
立法會議員鄧飛接受本報訪問時表示，人工智能安全一直是國家安全重點領域，學生須了解AI發展可能導致的網路攻擊、數據洩露及倫理風險。他認同，國家安全教育中有加入AI元素的空間，如教師在須緊貼時事的課題上，使用AI生成教材，好讓課程內容更新。
然而，他亦提到，生成式AI不時會偽造資訊「一本正經地胡說八道」，故如同其他學科，教師生成教材時須非常敏感，避免使用錯誤、虛構的資訊。
鄧飛又指，人工智能功用愈來愈廣，更可能用作黑客攻擊等違法用途。他提出，「Alpha世代」(指約2010至24年間出生)青少年對數碼科技掌握能力極高，社會不能忽略不法分子招募年輕人利用AI進行危害國安和違法行為的可能性，「過去不法分子會找年輕人當『傭兵』賣私煙、淋紅油；如今AI技術同樣可能演變成新型犯罪工具。」他強調，教育學生正確使用AI操守至關重要，但教學時亦須拿捏分寸，「唔好變咗好似教咗佢可以咁樣賺錢」。
方保僑：AI入門門檻低
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報表示，生成式AI的使用門檻已大幅降低，如今「換臉換聲」或偽造視聽資訊已成為「人人都做到」的平民化技術，這無疑加劇了假消息傳播與認知的風險。他認為，隨著AI技術普及，大眾對資訊的警惕性雖有提升，建議市民在面對可疑資訊時，可透過比對各平台資訊、常識判斷、用AI檢查等方式，核實資訊真偽。
談及技術威脅，方保僑強調「AI輔助犯罪」的趨勢不容忽視。他舉例指，去年曾有黑客利用「Anthropic」開發的「Claude AI」識別網絡漏洞並編寫攻擊腳本，成功滲透9家墨西哥政府機構，竊取高達150GB的官方數據。
方保僑形容，「AI其實好單純」，黑客只須透過巧妙的方式提出要求，便能繞過安全協議，讓AI誤以為是在執行「解謎任務」而非協助黑客攻擊。他警告，這種新形態攻擊將引發巨大的資料外洩危機，必須依賴專家、政府與執法部門三方的緊密協作應對。