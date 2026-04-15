香港電車手機App 提供路況資訊實時到站預報

生活日趨智能化，市民及旅客出行時普遍使用公共交通機構的手機應用程式，以便更有效規劃行程。香港電車有限公司宣布推出手機應用程式「香港電車」，除提供電車實時到站預報等行車資訊外，亦會因應路面交通情況，通知乘客特別車務安排。
「香港電車」App提供電車站未來3班電車的預計到站時間及終點站資訊、發放突發或特別車務狀況通知，以及升級「電車全景遊」語音導賞功能並加入沿途附近景點介紹。
香港電車董事總經理戴弘博表示，系統透過沿線逾400個無線射頻識別(RFID)標籤及車上的RFID閱讀器收集電車實時位置，再配合歷史行車數據分析到站時間，以提升到站預報準確度。
此外，應用程式將發布與電車營運相關的即時通知，包括因交通情況、事故或惡劣天氣而作出的行車安排，以及節日的延長服務時間等資訊，讓乘客能更有效規劃行程。未來亦計劃於電車站逐步增設二維碼，讓乘客掃描後能即時開啟應用程式，並直接查看所在車站及未來三班電車的資訊。電車公司將持續審視到站預報的準確度，進一步提升應用程式功能。
提升「電車全景遊」體驗
程式亦提升「電車全景遊」的體驗，購買服務的旅客可透過應用程式預約行程，並在登上電車後連接「電車全景遊」車上的無線網路，透過程式可收聽16種語言的語音導賞，除廣東話、普通話和英語外，亦包括韓語、日語、法語俄語、馬來語、阿拉伯語等。導賞內容會根據電車的實時位置播放，地圖介面亦會顯示沿途景點介紹，觀光乘客可更深入探索香港。另外，電車全景遊將於今年上半年推出以地道美食及特色雞尾酒主題的美食遊。