香港電車手機App 提供路況資訊實時到站預報

戴弘博表示，推出官方應用程式冀吸引更多市民及旅客選乘電車。(周令知攝)

生活日趨智能化，市民及旅客出行時普遍使用公共交通機構的手機應用程式，以便更有效規劃行程。香港電車有限公司宣布推出手機應用程式「香港電車」，除提供電車實時到站預報等行車資訊外，亦會因應路面交通情況，通知乘客特別車務安排。

「香港電車」App提供電車站未來3班電車的預計到站時間及終點站資訊、發放突發或特別車務狀況通知，以及升級「電車全景遊」語音導賞功能並加入沿途附近景點介紹。

香港電車董事總經理戴弘博表示，系統透過沿線逾400個無線射頻識別(RFID)標籤及車上的RFID閱讀器收集電車實時位置，再配合歷史行車數據分析到站時間，以提升到站預報準確度。