否認修例前研究有疏漏 麥美娟︰叫停籃球博彩項目負責任決定

政府突然煞停籃球博彩項目，民政及青年事務局長麥美娟否認去年9月修訂博彩稅條例的前期研究有疏漏，強調「預測市場」發展急速，去年流通量增至600億美元。她指，作為負責任的政府，必須評估市場發展趨勢，再決定下一步工作。

麥美娟昨出席公開活動後，被問及煞停籃球博彩的原因；她表示，外地「預測市場」非法賭博活動十分猖獗，由2024年初每月流通量不足1億美元；至去年12月，即是通過修例容許有籃球博彩後，「預測市場」每月交投量達130億美元，全年流通量更達600億美元。她引述有分析指，有關趨勢將持續，估計至2030年的每月流通量會再增加幾倍。