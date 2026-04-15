否認修例前研究有疏漏 麥美娟︰叫停籃球博彩項目負責任決定

政府突然煞停籃球博彩項目，民政及青年事務局長麥美娟否認去年9月修訂博彩稅條例的前期研究有疏漏，強調「預測市場」發展急速，去年流通量增至600億美元。她指，作為負責任的政府，必須評估市場發展趨勢，再決定下一步工作。
麥美娟昨出席公開活動後，被問及煞停籃球博彩的原因；她表示，外地「預測市場」非法賭博活動十分猖獗，由2024年初每月流通量不足1億美元；至去年12月，即是通過修例容許有籃球博彩後，「預測市場」每月交投量達130億美元，全年流通量更達600億美元。她引述有分析指，有關趨勢將持續，估計至2030年的每月流通量會再增加幾倍。
她指，當初容許推進籃球博彩，是考慮到外圍賭博活動猖獗，希望引導非法賭博行為至規範化的籃球博彩活動；並強調「(政府)唔係修例完，就當完成工作」，而是要一直監察市場趨勢，考慮在建立法例框架後，「幾時用呢招打擊非法賭博。」她又稱，擔心在此時候推出新博彩項目，可能因新鮮感等原因引起市民注意，甚至誤入「預測市場」參與非法賭博。
已規範化博彩項目有成熟監察系統
被問到中央有否介入決定，麥美娟則指，「很清楚說，這是特區政府按香港情況及外圍非法賭博的趨勢，所作的負責任決定，毋須過分猜測。」她重申，政府一貫政策是不鼓勵賭博，市民參與「預測市場」的體育項目下注屬非法賭博，當局會加強宣傳教育，令市民明白賭博的禍害，避免參與非法賭博。至於現行已規範化的博彩項目，如足球及賽馬賭博，因已建立較成熟的監察系統，政府認為可有效管控相關風險。