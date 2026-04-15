特區國安委今辦「國安」主題講座 夏寶龍發表視像講話

今日是第11個「全民國家安全教育日」，香港特區國安委今早於灣仔會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨致辭。香港特區行政長官、國安委主席李家超表示熱烈歡迎，並衷心感謝夏寶龍主任一直對香港的指導、關懷和支持。

行政長官李家超表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，亦是香港邁向由治及興的關鍵之年。十四屆全國人大四次會議早前通過《十五五規劃綱要》，為國家未來五年經濟和社會發展作出頂層設計和戰略布局。

他指出，香港會主動對接「十五五」規劃，特區政府正全速編制首個香港5年規劃，為本港未來在經濟、社會及民生等方面的發展提供清晰指引，推動香港更好融入國家發展大局，並發揮服務國家所需的角色。

李家超續稱，今年2月10日，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面總結香港在維護國家安全方面的實踐歷程及經驗啟示。白皮書闡明，中央政府對香港的國家安全事務負有根本責任，香港特別行政區則負有維護國家安全的憲制責任，並須以「總體國家安全觀」為指導，把握「一國兩制」框架下維護國家安全的實踐要求，堅定維護國家主權、安全和發展利益。