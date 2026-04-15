特區國安委今辦「國安」主題講座 夏寶龍發表視像講話

今日是第11個「全民國家安全教育日」，香港特區國安委今早於灣仔會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨致辭。香港特區行政長官、國安委主席李家超表示熱烈歡迎，並衷心感謝夏寶龍主任一直對香港的指導、關懷和支持。
行政長官李家超表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，亦是香港邁向由治及興的關鍵之年。十四屆全國人大四次會議早前通過《十五五規劃綱要》，為國家未來五年經濟和社會發展作出頂層設計和戰略布局。
他指出，香港會主動對接「十五五」規劃，特區政府正全速編制首個香港5年規劃，為本港未來在經濟、社會及民生等方面的發展提供清晰指引，推動香港更好融入國家發展大局，並發揮服務國家所需的角色。
李家超續稱，今年2月10日，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面總結香港在維護國家安全方面的實踐歷程及經驗啟示。白皮書闡明，中央政府對香港的國家安全事務負有根本責任，香港特別行政區則負有維護國家安全的憲制責任，並須以「總體國家安全觀」為指導，把握「一國兩制」框架下維護國家安全的實踐要求，堅定維護國家主權、安全和發展利益。
他又表示，香港特區國家安全委員會舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，並統籌一系列學校及社區活動，有助提升全民維護國家安全意識和責任感，及助推動全民自覺維護國家安全。
除開幕禮外，保安局帶領轄下紀律部隊於今早在香港警察學院聯合舉行升旗儀式，由政務司長陳國基主禮。升旗儀式後隨即舉行「維護國家安全盃」頒獎典禮。而全港學界國家安全常識挑戰賽2025/26，亦於今日下午舉行頒獎禮。
兩場大型無人機表演
此外，為響應「全民國家安全教育日」，紫荊文化集團將於今晚在灣仔會展金紫荊廣場外將舉辦兩場大型無人機表演，共10幕內容涵蓋全民國家安全教育、歷史傳承、社會安全、文化安全、國土安全、生態安全、太空安全、政治與軍事安全等核心主題，展現國家安全的廣度與深度。表演分別於晚上8時至8時15分和9時半至9時45分舉行。