擬年中試行新滲水檢測程序 涉事業主不處理或須繳1.7萬元

私人大廈滲水嚴重影響日常生活，鄰里間若不合作，問題可能持續數年未能解決。政府提出優化處理私人樓宇滲水的程序，計劃於年中實行先導計劃。新程序下，由食環署及屋宇署組成的聯合辦事處，以紅外線熱成像初步確定滲水源頭後，毋須樓上住戶開門確認，亦可向相關業主發出「建議維修通知」，要求在時限內自行檢測及維修；較現行程序縮短約2個月。若滲水持續，經專家測試若確定滲水源頭為樓上單位，便會再發出「妨擾事故通知」，並向涉事業主追討約1.7萬元的檢測費用。

目前聯辦處在接獲舉報後會分3個階段調查滲水源頭。首階段以電子濕度儀量度滲水情況，確定滲水濕度值不少於35%；第二階段進行基本調查探測滲水位置；當仍未能找出源頭，便依第三階段委聘合約顧問公司作專業調查，包括採用紅外線熱成像分析等。在確認引致滲水的單位，才會向該業主發出「妨擾事故通知」，需時約71個工作天。

縮短調查時間約2個月

新程序下，當局在首階段便引入紅外線熱成像分析，探測滲水的具體範圍，盡快甄別滲水源頭。當有理由相信滲水來自上層單位，署方便會向業主發出「建議維修通知」，要求業主在28日內自行檢查及維修，料在接獲舉報後最快僅需14個工作天便可發出「維修通知」，較現行程序大幅提前約2個月時間。