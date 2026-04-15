港女遠赴天水圍買Switch被甩底兼被騙自拍照　賣家回覆「靚」字便消失

在網上買賣二手貨品時必須小心，有一名女子近日遠赴天水圍交收平價遊戲機Switch 2，不僅慘被「甩底」，還被騙去一張自拍照。

事主在社交平台Threads分享事發經過，她透過Facebook Marketplace向一名買家購買1,780元、聲稱是95%新的二手Switch 2。買家一度詢問對方：「點解你賣咁平嘅？有損壞？」賣家：「冇損壞，你認為平可以多+百幾蚊我」。