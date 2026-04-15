港女遠赴天水圍買Switch被甩底兼被騙自拍照　賣家回覆「靚」字便消失

在網上買賣二手貨品時必須小心，有一名女子近日遠赴天水圍交收平價遊戲機Switch 2，不僅慘被「甩底」，還被騙去一張自拍照。
事主在社交平台Threads分享事發經過，她透過Facebook Marketplace向一名買家購買1,780元、聲稱是95%新的二手Switch 2。買家一度詢問對方：「點解你賣咁平嘅？有損壞？」賣家：「冇損壞，你認為平可以多+百幾蚊我」。
其後，賣家聲稱：「唔想等咁耐」，指出可以即時找輕型貨車送貨，兼負責運費。賣家又指：「收貨後畀錢有風險」，錄了一段片段讓買家檢查遊戲機。不過，買家堅持面交，賣家則提出需到他位於天水圍嘉湖山莊住所樓下交收。
但至交收當天，賣家在約定時間約1小時後才現身回覆，指：「啱啱開完會，5分鐘到」，並離奇地要求買家傳一張自拍照。買家：「唔係好明點解要自拍，我著咖啡色衫」。賣家無解釋原因，只是再要求自拍。買家於是屈服發送了一張自拍照，賣家回覆一個字：「靚」，又問對方是否身穿牛仔褲，買家回覆：「yes。到未，唔交收走先」，賣家則再也沒有回覆。
網民分析賣家是故意玩弄事主
有網民留言分析：「簡單講，條友想呃樓主入數，樓主唔肯但表示可面交，咁條友咪約到樓主遠一遠交收玩X佢。叫樓主自拍意思係想睇吓樓主係咪真係去咗交收地點，係嘅話代表自己整蠱人成功咁解」。