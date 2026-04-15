全民國家安全教育日｜夏寶龍：宏福苑災情被政治化　須提高警惕防範外部勢力以災亂港

夏寶龍表示安全是動態發展的過程，一時安全不等於永遠安全，現在安全不等於今後安全。反中亂港分子處心積慮地伺機反撲，要警惕外部勢力插手干預的風險。他又指地緣衝突對香港可能造成一定的影響，要做好充足的應對準備，並加強防範自然災害、事故災難、網絡攻擊、報復襲擊等各種風險。

今日是全民國家安全教育日，港澳辦主任夏寶龍在開幕典禮上發表視像講話，指國家安全不是一勞永逸，留意到一些別有用心人士將宏福苑災情政治化，妄圖「以災亂港」，必須提高警惕。

夏寶龍又指香港要主動對接國家十五五規劃，加快推動香港高質量發展。對於特區政府將制定首個5年規劃，他指應具有科學性和前瞻性，突出北部都會區發展。他希望工商界和企業家做好推動香港經濟發展的主力軍，積極做好香港五年規劃的支持者及實踐者，推動北部都會區建設。

政府迅速行動下才得以正常

行政長官李家超致辭時，同樣指出有反中亂港勢力及外部敵對勢力，重試當年技倆，在宏福苑大火發放假消息，挑起社會矛盾，妄圖以災亂港。在政府迅速行動下，情況才得以正常，因此要長期警惕。

此外，李家超提到今年全民國家安全教育日正值「十五五」開局之年，亦處於香港發展的關鍵階段。他認為香港未來的「責任大、任務重」，會為香港制定首個五年規劃，服務國家發展大局。

中聯辦主任周霽致辭時表示，當今世界變亂交織，香港的安定祥和值得倍加珍惜。他稱市民是國家安全的受益者，亦是守護者。而中聯辦會堅定支持履行維護國安的重要責任，不斷鞏固由治及興的良好局面。