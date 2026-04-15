餐廳向食客索取已動用的鍋貼　負責人認曾詢問堂食客將未動用食物轉讓外賣客

餐廳必須注意食物衞生情況，近日有食客光顧一間鍋貼店，目擊有店員竟然要求食客轉讓已動用的鍋貼予外賣客。餐廳負責人向傳媒承認過往曾詢問堂食客「轉讓」未動用的食物，但強調不會要求「轉讓」已經動用的餐點。
有網民在社交平台Threads分享事件，指：「真係隔咗幾晚都忍唔住Post上嚟！真係聞所未聞」。事緣他光顧深水埗一間鍋貼店時，留意到有一名店員向已食用碟上兩件鍋貼的先生說：「先生，我轉頭補返3隻鍋貼俾你吖、有個小姐嗌外賣呀！」該名食客回應：「痴線咩！我食過點比你呀！你有冇衛生常識㗎⋯⋯」
但店員沒有放棄，指：「好快咋、3分鐘補返比你」。該名網民形容現場食客已經怨聲載道：「X⋯⋯戇X，唔X係呀！冇病呀、咁唔衛生」。終於逼使店員放棄，只好說：「算啦算啦你食啦！」不過該名食客已經生氣得立即離開餐廳，遺下食剩的3件鍋貼。
負責人相信是一場誤會
涉事分店負責人向傳媒表示，有時外賣訂單非常多，由於不想客人長時間等候，過去的確曾詢問堂食客人能否轉讓未動用的食物予外賣訂單，但情況相當少見。負責人表示事發當日她不在場，估計店員無留意到客人正食用該份鍋貼，才提出轉讓要求，而導致誤會。負責人強調絕對不會要求顧客轉讓已經動用的餐點，形容不會做這些欠缺職業道德的事。