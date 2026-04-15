餐廳向食客索取已動用的鍋貼　負責人認曾詢問堂食客將未動用食物轉讓外賣客

近日有食客光顧一間鍋貼店，目擊有店員要求食客轉讓已動用的鍋貼予外賣客(Threads圖片)

餐廳必須注意食物衞生情況，近日有食客光顧一間鍋貼店，目擊有店員竟然要求食客轉讓已動用的鍋貼予外賣客。餐廳負責人向傳媒承認過往曾詢問堂食客「轉讓」未動用的食物，但強調不會要求「轉讓」已經動用的餐點。

有網民在社交平台Threads分享事件，指：「真係隔咗幾晚都忍唔住Post上嚟！真係聞所未聞」。事緣他光顧深水埗一間鍋貼店時，留意到有一名店員向已食用碟上兩件鍋貼的先生說：「先生，我轉頭補返3隻鍋貼俾你吖、有個小姐嗌外賣呀！」該名食客回應：「痴線咩！我食過點比你呀！你有冇衛生常識㗎⋯⋯」