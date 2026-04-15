19歲女失水獺公仔$3萬重酬尋愛　陪伴10年公開試留學生活如家人

一名19歲女大學生上月尾於葵涌廣場附近乘坐302小巴時，因太過疲累遺失陪伴10年的心愛水獺公仔「糰糰」，心急如焚的她於小巴上遍尋不果，決定在區內貼街招懸賞$1萬，希望能尋回這個如家人的玩偶；事主哥哥不忍看到妹妹終日以淚洗面及情緒不懲，決定將酬金加碼至$3萬，盼為妹妹尋回陪伴她度過人生很多重要時光的公仔。 女事主於社交平台Threads發文表示，她有一隻從小學時期陪伴至大學的水獺公仔糰糰，但3月26日下午乘坐小巴時遺失掉，她當時想於小巴上尋找，惟被司機拒絕，直到父母與當值站長溝通後成功獲准上車尋找，可惜遍尋不果。

「正因為糰糰才變得更加堅強」 她後來發文盼借助網上力量壩忙，更懸賞$1萬，希望能找到糰糰。她明白外界可能會認為她過份在意公仔是幼稚行為，但糰糰「唔只係公仔，係我嘅朋友，係我嘅家人」，正因為糰糰才變得更加堅強：「好多重要嘅回憶都有佢」。糰糰對她而言不單是公仔，為性格害羞的她帶來勇氣，「小學補習嗰陣我粒聲唔出；但帶埋糰糰一齊去，我會用角色扮演嘅方式，開始主動同老師講好多嘢。考鋼琴試之前，我緊張到喊住攬實糰糰，只有佢先可以安撫到我」。也在她面對公開試壓力時，為她帶來安撫的力量，「考DSE speaking嗰陣，我都偷偷將糰糰放喺衫袋入面」。事主公開試後到英國留學，獨自搬入宿舍時糰糰亦有陪伴在側：「有時遇到唔如意嘅事，覺得好孤單好無助，但只要諗起身邊有糰糰，就知道自己並唔係一個人」。糰糰陪她走過小學及中學畢業，惟恐怕大學畢業的花束再沒有糰糰，令她非常難過：「一諗到大學畢業，佢唔會再出現喺我嘅花束入面，我就好唔開心」。

事主哥哥不忍妹以淚洗面 加碼$2萬 其後事主的哥哥也發文，不忍看到妹妹以淚洗面，呼籲居住於葵芳、葵興、大窩口、荃灣、深井、青龍頭一帶的居民乘坐小巴時留意，哥哥更私人加碼$2萬，將酬金加至$3萬，希望今次事件能夠寫上一個美好結果。 事發至今逾兩周，不少網民轉發帖文及留言鼓勵事主：「糰糰都要堅強，要等到你接返佢返屋企」、「睇得出你好重視佢，唔好放棄呀」、「我都係當我啲公仔係屋企人，睇到喊咗」。亦有人表示願意免費送出全新公仔，「我有一隻全新嘅，但係可能冇辦法提供到原有嘅情緒價值比妹妹。如果你哋有需要可以聯絡我，我免費送」。