全民國家安全教育日｜陳國基：全社會維護國安自覺性 達前所未有高度

今日是「全民國家安全教育日」，保安局帶領轄下紀律部隊早上在黃竹坑香港警察學院聯合舉行升旗儀式，由政務司司長陳國基主禮。
陳國基致辭時表示，在特區政府和社會各界同心協力下，總體國家安全觀走進校園，走進社區，全社會維護國家安全的自覺性和使命感，達到前所未有的高度。國家主席習近平多次囑咐， 推進一國兩制實踐，必須堅持維護高水平安全，推動高質量發展。安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全和推動發展，兩者都是堅定不移。
守護香港繁榮穩定 把握十五五規劃機遇
他表示，今年的全民國家安全教育日，主題是主動對接十五五規劃，堅持統籌發展和安全，就是要提醒更好地融入和服務國家發展大局，積極作為，不負時代所託。行政長官早前宣布政府會主動對接十五五規劃，制定第一份香港的五年規劃，這份規劃必須具備宏觀性、戰略性和前瞻性，清晰勾劃香港未來五年的發展願景，重點領域和具體舉措，為香港的社會，經濟和民生發展，提供明確方向，在國家現代化建設的征程中，貢獻香港的力量和擔當。今年2月國務院新聞辦公室發佈《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書，清晰指出維護國家安全是香港的憲制責任，亦是一國兩制，行穩致遠的根本保障。
他又說，特區政府會繼續多管齊下鞏固國家安全保護體系，提升執法協調能力，同時深化全民國家安全教育，堅持愛國者治港，防範並且化解一切安全風險。特區政府必定會全面準確貫徹一國兩制方針，堅定不移維護國家主權安全，發展利益，守護香港的繁榮和穩定，同時把握國家十五五規劃的機遇，主動融入及服務國家發展大局，以高水平安全保障高質量發展。