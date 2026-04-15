全民國家安全教育日｜陳國基：全社會維護國安自覺性 達前所未有高度

陳國基致辭時表示，在特區政府和社會各界同心協力下，總體國家安全觀走進校園，走進社區，全社會維護國家安全的自覺性和使命感，達到前所未有的高度。國家主席習近平多次囑咐， 推進一國兩制實踐，必須堅持維護高水平安全，推動高質量發展。安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全和推動發展，兩者都是堅定不移。

守護香港繁榮穩定 把握十五五規劃機遇

他表示，今年的全民國家安全教育日，主題是主動對接十五五規劃，堅持統籌發展和安全，就是要提醒更好地融入和服務國家發展大局，積極作為，不負時代所託。行政長官早前宣布政府會主動對接十五五規劃，制定第一份香港的五年規劃，這份規劃必須具備宏觀性、戰略性和前瞻性，清晰勾劃香港未來五年的發展願景，重點領域和具體舉措，為香港的社會，經濟和民生發展，提供明確方向，在國家現代化建設的征程中，貢獻香港的力量和擔當。今年2月國務院新聞辦公室發佈《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書，清晰指出維護國家安全是香港的憲制責任，亦是一國兩制，行穩致遠的根本保障。