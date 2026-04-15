全民國家安全教育日｜鄧炳強：394人涉危害國家安全被捕 重判黎智英彰顯法治正義

保安局局長鄧炳強今日（15日）在「全民國安教育日」主題講座發言時表示，香港國安法實施以來，截至本月初，共有394人涉嫌危害國家安全被捕，其中208人被檢控，180人被定罪，包括「惡貫滿盈」的黎智英。

鄧炳強指黎智英犯下勾結外國勢力罪被重判20年，法庭判詞清楚指出黎智英一直意圖令中央倒台，甚至犧牲香港特區和市民的利益也在所不惜，強調說明國安法打擊的只是極少數危害國安分子，所保護的是絕大多數香港人的自由權利。

他指一系列維護國家安全的措施令香港從「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，政權安全得到有效維護、法治尊嚴得到有力捍衞、營商環境得到持續優化、權利自由更有保障。近年各項指標更印證了香港經濟蓬勃發展的勢頭：經濟自由度蟬聯榜首，金融中心指數穩居第三，國際競爭力重返三甲，他相信每位市民都能夠真切感受到社會重回正軌，大家的獲得感、幸福感與安全感亦與日俱增。