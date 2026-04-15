屯馬綫上10分鐘非禮兩女　男學生認罪判囚10日

港鐵屯馬綫列車日前有女乘客分別被男乘客摸臀及捉裙腳，受害人隨後在網上公開事件及報警。涉案中大男生日前承認兩項猥褻侵犯罪，今早(15日)於西九龍裁判法院被判監禁10日。
被告黃晉灝(20歲)，報稱學生，被控兩項猥褻侵犯罪，指他於上月22日在港鐵屯馬綫往屯門方向的列車車廂內，猥褻侵犯女子X和Y。案情指，當晚10時許身穿緊身裙的X站在車門附近，在乘搭至南昌站時突感覺有人用手摸其臀部約5秒，轉身見到被告後因受驚而走到車廂其他位置。約5分鐘後，X見到身穿短裙的Y登車，而Y及後留意到被告站得很近，並感覺有人用手觸碰她的裙襬約12秒。X目擊事件過程並拍片紀錄下來，之後把片段放上網。X和Y經考慮後在事發翌日報警，而被告於兩人報警翌日自行到警署自首，並在警誡下承認非禮Y及因「失平衡」觸摸X臀部，期間因不能自控再多觸摸數下，又稱將尋求心理醫生協助。
自幼遭受家暴造成創傷
辯方求情時指，被告的感化官報告正面。被告自幼遭受父親家暴，又目睹父親襲擊母親，因而造成創傷。被告在破碎家庭成長，亦不懂得表達自己，惟案發後被告選擇自首，亦明白確實做錯事，自行尋求明愛社工服務處理自身的性犯罪問題。辯方續指被告有美好前途，報告亦建議法庭判處18個月感化令。
裁判官陳慧敏指本案具嚴重性，上次索取感化官報告前已明言不排除判處監禁，被告在10分鐘內於公共交通工具上非禮兩人，若非遭拍下片段揭發此事便不了了之。法庭需要保護公共交通工具上的女乘客，亦須向社會大眾聲明公共車廂猥褻侵犯「零容忍」，最終判處監禁10日。