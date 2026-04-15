屯馬綫上10分鐘非禮兩女　男學生認罪判囚10日

港鐵屯馬綫列車日前有女乘客分別被男乘客摸臀及捉裙腳，受害人隨後在網上公開事件及報警。涉案中大男生日前承認兩項猥褻侵犯罪，今早(15日)於西九龍裁判法院被判監禁10日。

被告黃晉灝(20歲)，報稱學生，被控兩項猥褻侵犯罪，指他於上月22日在港鐵屯馬綫往屯門方向的列車車廂內，猥褻侵犯女子X和Y。案情指，當晚10時許身穿緊身裙的X站在車門附近，在乘搭至南昌站時突感覺有人用手摸其臀部約5秒，轉身見到被告後因受驚而走到車廂其他位置。約5分鐘後，X見到身穿短裙的Y登車，而Y及後留意到被告站得很近，並感覺有人用手觸碰她的裙襬約12秒。X目擊事件過程並拍片紀錄下來，之後把片段放上網。X和Y經考慮後在事發翌日報警，而被告於兩人報警翌日自行到警署自首，並在警誡下承認非禮Y及因「失平衡」觸摸X臀部，期間因不能自控再多觸摸數下，又稱將尋求心理醫生協助。