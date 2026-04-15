椰林閣重返海怡半島開鋪 曾瀕臨結業「逆市翻生」擴至9分店

提起椰林閣，相信很多市民必定食過，曾經在香港擁有超過60間分店的連鎖西餐店，一度執剩只有兩間接近全線結業邊緣，惟近年市道不景下仍出現「逆市翻生」兆頭，更重返舊地開店，繼將軍澳新都城外，近日亦再度進駐位於南區鴨脷洲海怡半島的海怡西廣場，另荃灣荃新天地亦將開店。

海怡西廣場一個曾用作中式餐飲點心店的地下舖位，近日封上圍板印有「椰林閣即將開幕」字眼，椰林閣曾於該商場營業多年，惟於2014年已結業。消息引起街坊於社交平台討論，有人留言稱「鹹魚翻生」、「咁就好了，多個選擇」、「估佢唔到又會揀返返黎開」。

據社交平台及食評網站Openrice資料顯示，截至本月，連同即將營業的海怡西廣場店，及進駐荃灣荃新天地，椰林閣將合共最少有9間分店，分別為屯門華都商場、馬鞍山新港城中心、沙田好運中心、秀茂坪商場、葵涌商場、將軍澳新都城及屯門寶怡商場。