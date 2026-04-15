全港戲院日｜4.25戲飛劃一30蚊 4.22中午開始搶飛

新一年的「全港戲院日」於本月底舉行。市民可在全港52間戲院，以劃一票價30元看電影，IMAX、4DX都適用。相關門票可以在下周三(22日)中午12時開始「搶飛」。主辦的香港戲院商會表示， 今年首季電影市道表現不俗，票房按季升四成，「電影院啱啱好生存到」，並對全年市道保守落觀。 商會今年再獲政府支持，舉辦第四屆全港戲院日。戲院日於4月25日舉行，屆時上映的電影將逾60套。市民可在全港52間戲院，以票價一律港幣30元(長者首場優惠票價如低於30元，將維持不變)，欣賞上映中、任何放映格式的電影。所有換票券、贈卷、優惠均不適用。

4月25日活動當日的戲票，在4月22日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售(寶石戲院將於4月24日於票房發售)，在戲院票房購票每人每次最多只可購買8張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

袁彥文料戲院入吸引20萬人次入場 香港戲院商會理事長袁彥文表示，感謝各區戲院及片商再次促成活動，令業界可提供超值的優惠吸引不同年齡層的觀眾入戲院。業界目標為達到20萬人次入場觀影；希望透過30元優惠票價，商會希望吸引更多平日較少進戲院的市民，包括長者和基層家庭，重新體驗大銀幕的魅力，重構傳統「行街、睇戲、食飯」社交模式。

黎細明：歷屆活動吸引逾50萬人次觀影 文體旅局文創產業發展署文創產業專員黎細明表示，過去三屆活動吸引逾50萬人次觀影，如市民反應熱烈，當局或會研究恆常舉行活動。資源投入方面，黎細明透露今年活動預計的資助金額與往年相若，大約維持在800萬至900萬港元之間。另外，當局亦會透過「香港國際電影節」合作、​跨界別合作幫助香港電影業。

港產片強勁勢頭帶動電影市道 講到香港電影市道，袁彥文指，截至4月中旬，香港戲院的整體票房按年增達40%，但他強調，「依家嘅情況係可以啱啱好(收支)打過和、生存到」，又預料未來電影院數量可維持50間左右水平。

他特別點名港產片強勁勢頭帶動電影市道，如《尋秦記》票房突破一億大關、《夜王》及後推出加長版亦有望票房過億。另外，小眾及高口碑電影如《再見UFO》亦獲得不俗成績。在外語片方面，《超級瑪利歐》及其他作品亦錄得超過三千萬的亮眼票房。 袁彥文坦言，香港電影業正處於轉型期，主因疫情後上映的大片減少，以及超級英雄題材電影不再賣座，令早年香港電影市道欠佳。然而，他認為，只要有出色的電影，觀眾自然會主動走進戲院支持，無需過度呼籲。他又言，排片同事為了下週繁多的電影選擇而「頭痛」，而今年陸續亦有大片接力，令業界感到樂觀。