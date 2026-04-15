結業潮｜灣仔春園街廿年點心茶餐廳將結業 太子女：經濟太差撐咗好耐

2026年餐飲界結業潮不止，屹立灣仔春園街廿多年的傳統點心餐廳「金輝點心茶餐廳」，宣布將於一、兩個月內「光榮結業」，店東的女兒於社交平台發文，稱餐廳「養活咗我哋一家人」，惟現今經濟狀況「真係太差，我哋都撐咗好耐」，因此於最後時光助父親作宣傳，「唔想浪費咗佢最後嘅心血」。

業主欲加租 「突然反口租畀第二個」 位於春園街10號的「金輝點心茶餐廳」是正宗港式點心店，即製點心平均約23至30元，亦提供各式盅頭飯、蒸魚飯、烚菜等。店東的女兒於社交平台Threads發文稱該店於春園街屹立20多年，父親決定「做埋呢一兩個月就會光榮結業」，她稱「呢間餐廳養活咗我哋一家人」，父親每日清晨會返舖頭整點心，強調全人手製香港傳統點心店已買少見少，惟「依家香港經濟狀況真係太差，我哋都撐咗好耐」，最終決定離場，她稱父親平時為人低調「唔鍾意大肆宣揚」，不過她決定偷偷於社交平台宣傳，「唔想浪費咗佢最後嘅心血 ，大家經過可以嚟支持吓」，營業時間會延遲至10時。她又披露結業主因是業主加租，「我哋同佢傾咗好耐肯減少少繼續同我哋簽，突然間反口租咗畀第二個」，加上父親本欲退休，最終有所決定。

帖文發布後有熟客表不捨，「由細食到大」、「我成日都幫襯㗎，灣仔開最早嘅點心」、「成日Lunch過黎買蒸飯，多謝您家人既堅持」、「你地嘅蒸魚真係世一嚟，執咗好可惜」、「食過好味，祝你們一家健康愉快」。有網民指「你哋隔籬左右又開三餸飯，又開啲新型嘅茶餐廳其實你哋好難經營」，太子女同意「經濟咁差，大家都追求平靚正」，及後又多謝街坊多年支持，「仲有好多熟嘅都已經移咗民」，又感嘆「有啲手藝失傳就真係冇㗎啦」、「時代變遷好多嘢都冇辦法」。