騙案｜訛稱兒子被捕呃3長者68萬「保釋金」 21歲地盤工被捕

警方荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪稱偵破3宗電話騙案，騙徒致電受害人假冒對方兒子，聲稱被捕需保釋金。3名分別於荃灣、美孚及深水埗區的74歲至81歲長者總共損失68萬港元。警方拘捕一名21歲的本地地盤工男子。

警方偵破3宗電話騙案，騙徒致電受害人假冒對方兒子，聲稱被捕需保釋金。3名分別於荃灣、美孚及深水埗區的74歲至81歲長者受騙，親身與騙徒交收現金，總共損失68萬港元。警方翻查閉路電視，昨日（14日）在黃大仙拘捕一名21歲的本地地盤工男子，涉嫌 「以欺騙手段取得財產」。

荃灣警區於3月31日接獲一名81歲市民報案，指同日早上接獲報稱「兒子」的騙徒來電，訛稱被警方拘捕，需要保釋金。受害人信以為真，並按騙徒指示，中午在荃灣區的公眾泳池外，將40萬元現金交給一名騙徒，受害人其後與兒子澄清，發現受騙後報警求助。荃灣警區人員其後透過銳眼計劃，翻查大量閉路電視及情報分析，鎖定騙徒的身份，昨日（14日）在黃大仙區拘捕一名21歲的本地男子。被捕人士報稱為地盤工人，現正被警方扣留調查 。

警方荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪表示，調查發現被捕人以同樣的手法於4月9日和4月10日，分別在美孚和深水埗區，以相同的手法騙取另外兩名受害人，年齡分別74歲及78歲。3宗案件中，所有受害人損失總值高達68萬元。