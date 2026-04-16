人才計劃子女擬用「本地生」升讀大學 2028年起須符居港兩年資格

香港有不同計劃吸納人才，其子女可以受養人資格同行來港升學。大學聯招(JUPAS)辦事處修訂申請資格，由2028/29學年起，透過「高端人才通行證計劃」等來港人士，相關受養人簽證/進入許可證持有人(即屬CATI-5類別)必須於入大學前符合至少居港兩年規定，或就讀本地正規學校，方可憑DSE中學文憑試成績，經JUPAS獲資助入讀本地大學課程。JUPAS辦事處表示，新的申請資格修訂，旨在為有意申請者提供更清晰及一致性的指引，以便及早規劃。

2027年度的大學聯招將於今年10月開始接受申請。新規定生效前設過渡安排，持有受養人簽證或進入許可證的人士在27至28學年的資助課程開課前，須在今年6月1日至明年5月31日的一年內，以全日制學生身份於教育局認可正規課程的本港學校就讀，或於該一年期間不多於90天不在香港，方可經JUPAS申請入讀相關課程。