社交平台取免費書墮投資騙局 63歲退休婦失2600萬現金及金條

社交平台上有不少互動專頁，市民為免浪費，將不需要物品免費送贈，當中校服、家具等各色其樣。一名63歲女子去年在社交平台發現有人免費送書，聯絡對方後獲贈書籍，同時被加入一個通訊程式投資群組並墮投資騙案，半年間損失2,600萬元現金及價值43萬元的金條，至上周起疑才報警。警方正追緝騙徒。

警方上周四(9日)接獲一名女子報案，指早前在一網上平台認識一名自稱投資專家的男子，他遊說事主到一個虛假的投資平台投資，女事主於去年11月先按指示匯入10萬元至對方指定的銀行戶口，及後在半年內按指示把事主匯入合共約2,600萬元現金和金條，其後懷疑受騙，報案求助。案件暫列作「以欺騙手段取得財產」，交由灣仔警區刑事調查隊跟進。