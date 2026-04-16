社交平台取免費書墮投資騙局 63歲退休婦失2600萬現金及金條

社交平台上有不少互動專頁，市民為免浪費，將不需要物品免費送贈，當中校服、家具等各色其樣。一名63歲女子去年在社交平台發現有人免費送書，聯絡對方後獲贈書籍，同時被加入一個通訊程式投資群組並墮投資騙案，半年間損失2,600萬元現金及價值43萬元的金條，至上周起疑才報警。警方正追緝騙徒。
警方上周四(9日)接獲一名女子報案，指早前在一網上平台認識一名自稱投資專家的男子，他遊說事主到一個虛假的投資平台投資，女事主於去年11月先按指示匯入10萬元至對方指定的銀行戶口，及後在半年內按指示把事主匯入合共約2,600萬元現金和金條，其後懷疑受騙，報案求助。案件暫列作「以欺騙手段取得財產」，交由灣仔警區刑事調查隊跟進。
消息指，63歲事主為一名退休人士，去年9月在Facebook看見騙徒的帖文指有免費書本送出，於是聯絡騙徒。一個月後她收到書本並被騙徒拉入應用程式Line的聊天群組，群內有自稱是台灣投資公司的專家，聲稱有投資貼士，遊說事主在一個虛假應用程式投資台灣及美國股票。事主不虞有詐，依指示在去年11月存入金錢投資，並有盈利。
親身到投資公司了解始知受騙
事主隨後再應「專家」要求將投資金額加碼，在去年11月至本月1日，分26次將總計約2,500萬港元及一條價值43.4萬元金條，到銅鑼灣加寧街交予14名陌生男子。及至事主未能提取款項，她前往該台灣投資公司了解，對方表示完全不知道上述虛假應用程式，始知受騙，於是報案。
警方提醒市民，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判監14年。