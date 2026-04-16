全港戲院日4.25回歸 戲飛下周開售 商會：首季票房升四成 影院「啱啱好生存到」

又可以平價睇戲！「全港戲院日」將於下周六(25日)舉行，屆時市民可在全港52間戲院，以劃一票價30元看電影，不論高清震撼的IMAX，還是臨場感十足的4DX都適用；相關門票在下周三(22日)中午12時開售。主辦的香港戲院商會表示，今年首季電影市道表現不俗，票房按季升四成，屬「電影院啱啱好生存到」水平，而對全年市道保守落觀。

第四屆全港戲院日再獲政府支持，屆時上映的電影將逾60套。市民可在全港52間戲院，以票價一律30元(長者首場優惠票價如低於30元，將維持不變)，欣賞上映中任何放映格式的電影。所有換票券、贈券、優惠均不適用。