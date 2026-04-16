全港戲院日4.25回歸 戲飛下周開售 商會：首季票房升四成 影院「啱啱好生存到」

又可以平價睇戲！「全港戲院日」將於下周六(25日)舉行，屆時市民可在全港52間戲院，以劃一票價30元看電影，不論高清震撼的IMAX，還是臨場感十足的4DX都適用；相關門票在下周三(22日)中午12時開售。主辦的香港戲院商會表示，今年首季電影市道表現不俗，票房按季升四成，屬「電影院啱啱好生存到」水平，而對全年市道保守落觀。
第四屆全港戲院日再獲政府支持，屆時上映的電影將逾60套。市民可在全港52間戲院，以票價一律30元(長者首場優惠票價如低於30元，將維持不變)，欣賞上映中任何放映格式的電影。所有換票券、贈券、優惠均不適用。
戲院日動當天的戲票，在4月22日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售(寶石戲院將於4月24日於票房發售)，若在戲院票房購票，每人每次最多可買8張，網上購票則依各院線的購票限制為準。
料吸引20萬人次入場
香港戲院商會理事長袁彥文昨表示，感謝各區戲院及片商再次促成活動，令業界可提供超值的優惠吸引不同年齡層的觀眾入戲院。業界目標為約20萬人次入場觀影；希望透過30元優惠票價，吸引更多平日較少進戲院的市民，重構香港「行街、睇戲、食飯」傳統社交模式。
黎細明：歷屆活動吸逾50萬人次觀影
文體旅局文創產業發展署專員黎細明透露，過去三屆活動已累計超過50萬人次參與，今年政府資助金額維持在800萬至900萬港元之間，若市民反應持續熱烈，當局更會研究將活動恆常化，並持續透過香港國際電影節及跨界別合作來推動業界發展。
港產片強勁勢頭帶動市道
目前全港戲院52間，談及本地電影市道，袁彥文指，截至4月中旬，本港整體票房按年錄得四成的顯著增長，但強調目前票房僅屬「(戲院商)啱啱好生存到」的收支平衡階段，相信未來戲院數量能維持在50間左右的水平。袁彥文解釋，今年港產片勢頭強勁，小眾高口碑作品及外語大片均錄得理想成績。
袁彥文坦言，近年的超級英雄電影不再賣座，加上疫後大片產量減少，香港電影業正處於轉型期。但他對前景持保守樂觀態度，認為只要有出色的電影，觀眾自然會主動走進戲院支持，而今年陸續有大片接力上映，令業界感到曙光初現。